Λόρεν Σάουερς: Ο άνδρας που κόπηκε στη μέση από ανυψωτικό, έπεσε θύμα απάτης

Ο Λόρεν Σάουερς, που έχασε τα μισό του σώμα από ατύχημα με ανυψωτικό, προειδοποιεί για ψεύτικες σελίδες που μιμούνται τον ίδιο και τη σύζυγό του. Το ζευγάρι ζητά από τους θαυμαστές να αναφέρουν τους απατεώνες.

Ο Λόρεν Σάουερς έγινε γνωστός διεθνώς όταν, σε ηλικία μόλις 18 ετών, έχασε τα κάτω άκρα του και μέρος του δεξιού χεριού του ύστερα από ένα φρικτό εργατικό ατύχημα στη Μοντάνα των ΗΠΑ. Το 2019, το περονοφόρο ανυψωτικό που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του, έπεσε από γέφυρα 15 μέτρων και τον παρέσυρε, κόβοντάς τον κυριολεκτικά στη μέση. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να τον ακρωτηριάσουν για να του σώσουν τη ζωή.

Παρά τη δραματική τροπή, ο Σάουερς όχι μόνο επιβίωσε αλλά ξεκίνησε το δύσκολο ταξίδι ανάρρωσης και προσαρμογής, μαζί με τη σύζυγό του Σάμπια Ράιχ. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, το ζευγάρι μοιράζεται στιγμές καθημερινότητας, δείχνοντας πώς κατάφεραν να χτίσουν ξανά τη ζωή τους, κερδίζοντας την υποστήριξη εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων.

Νέα απάτη με ψεύτικα προφίλ

Η δημοσιότητα όμως έφερε και ανεπιθύμητες συνέπειες. Πρόσφατα, ο Λόρεν και η Σάμπια προειδοποίησαν τους θαυμαστές τους για ένα νέο κύμα διαδικτυακών απατεώνων. Κάποιος δημιούργησε ψεύτικη σελίδα στο Facebook χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και προσωπικές τους πληροφορίες, συγκεντρώνοντας μάλιστα δεκάδες χιλιάδες ακολούθους. Το ζευγάρι ανάρτησε δημόσια μήνυμα ζητώντας από τον κόσμο να αναφέρει τον λογαριασμό και να ενημερώνει άλλους χρήστες ότι πρόκειται για πλαστοπροσωπία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Στο παρελθόν έχουν εντοπίσει πολλούς ψεύτικους λογαριασμούς, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα προωθούσαν ψεύτικες καμπάνιες χρηματοδότησης ή αναρτούσαν παραπλανητικούς συνδέσμους, εκμεταλλευόμενοι τη δημοφιλία και την περιπέτεια του Σάουερς.

Από θεωρίες συνωμοσίας σε οικονομικές απάτες

Εκτός από τις πλαστές σελίδες, το ζευγάρι έχει βρεθεί αντιμέτωπο και με θεωρίες συνωμοσίας. Κάποιοι κατηγόρησαν τον Σάουερς ότι επεξεργάστηκε φωτογραφίες για να φαίνεται ακρωτηριασμένος, αμφισβητώντας ακόμη και τις γνήσιες καμπάνιες οικονομικής στήριξης που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι. Σε μία περίπτωση μάλιστα χρειάστηκε να καταγγείλουν ψεύτικη καμπάνια GoFundMe που ζητούσε χρήματα στο όνομά τους.

Πέντε χρόνια μετά το ατύχημα

Παρά τις συνεχείς προκλήσεις, ο Λόρεν παραμένει αισιόδοξος. Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από το ατύχημα, μοιράστηκε ότι η ζωή του έχει πλέον σταθεροποιηθεί: «Ο πόνος είναι υπό έλεγχο και μπορούμε να προβλέψουμε τι έρχεται. Δεν είναι πια σαν να πέφτουν βόμβες πάνω μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η ιστορία του Λόρεν Σάουερς αποτελεί παράδειγμα σθένους και προσαρμογής, αλλά και προειδοποίηση για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, ακόμη και για όσους το χρησιμοποιούν για να εμπνεύσουν και να στηρίξουν άλλους.

