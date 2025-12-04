Το Λονδίνο επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ σε μια πορνογραφική ιστοσελίδα επειδή δεν διέθετε αποτελεσματικούς ελέγχους για το όριο ηλικίας των χρηστών

Η Βρετανία επέβαλε πρόστιμο ύψους 1,13 εκατομμυρίου ευρώ σε μια διαδικτυακή εταιρεία με πορνογραφικό περιεχόμενο, επειδή δεν διέθετε αποτελεσματικούς ελέγχους για το όριο ηλικίας των χρηστών με στόχο την προστασία των παιδιών. Πρόκειται για το αυστηρότερο πρόστιμο που έχει μέχρι στιγμής επιβληθεί με βάση το νέο καθεστώς για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης Ofcom ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία AVS Group Ltd, η οποία διαχειρίζεται ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο, για κενά που υπήρχαν σε σχέση με τους ελέγχους για το όριο ηλικίας και επιπλέον 57.000 ευρώ επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών. Η AVS δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα παιδιά και τους ευάλωτους χρήστες από παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα φέτος, αλλά έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών και της Βρετανίας.

Οι επικριτές του νόμου έχουν δηλώσει ότι αυτός απειλεί την ελευθερία του λόγου και στοχοθετεί αμερικανικές εταιρείες. Αυτή είναι η τρίτη εταιρεία στην οποία η Ofcom επιβάλλει πρόστιμο βάσει του νέου καθεστώτος.

Η Ofcom δήλωσε ότι άρχισε να εξετάζει την AVS τον Ιούλιο στο πλαίσιο έρευνας για δεκάδες ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο για ανήλικους που έχουν εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες στη Βρετανία.

Ανέφερε ότι επέβαλε το πρόστιμο επειδή δεν θεώρησε τη διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας της AVS «εξαιρετικά αποτελεσματική». Η ποινή που αντιμετωπίζει η AVS θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 1.000 λίρες την ημέρα εάν δεν διενεργηθούν αποτελεσματικοί έλεγχοι ηλικίας εντός 72 ωρών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ