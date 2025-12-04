Μυστήριο με νεαρό Βρετανό: Εξαφανίστηκε στο κάστρο του Δράκουλα (vid)

Ερωτηματικά προκαλεί η εξαφάνιση ενός 18χρονου Βρετανού από το κάστρο του Δράκουλα που είχε επισκεφτεί.

Μια οικογένεια στη Βρετανία έχει μείνει συντετριμμένη και μπερδεμένη αφού ο 18χρονος γιος της εξαφανίστηκε κοντά στο κάστρο του Δράκουλα μετά από ένα «περίεργο» μοναχικό ταξίδι που είχε κάνει.

Οι έρευνες για τον George Smyth συνεχίζονται εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες από τότε που εξαφανίστηκε στη Ρουμανία στις 23 Νοεμβρίου, σε μια υπόθεση που οι ομάδες διάσωσης την περιγράφουν «ολοένα και πιο παράξενη».

Το ταξίδι του George στη Ρουμανία

Αφού έφτασε στη Ρουμανία με την οικογένειά του την προηγούμενη ημέρα (22/11), ο φοιτητής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ αποφάσισε να ξεκινήσει μια πεζοπορία χωρίς να ενημερώσει τους δικούς του, κάνοντας μια διαδρομή 15 μιλίων από την Poiana Brașov προς το Κάστρο Bran, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως «το κάστρο του Δράκουλα».

Παρόλο που ήταν έμπειρος ορειβάτης, ο νεαρός αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες και του έγινε σύσταση να επιστρέψει πίσω αφού επικοινώνησε με ομάδα διάσωσης ζητώντας βοήθεια.

Ο Sebastian Marinescu, επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης, περιέγραψε το περιστατικό ως «μια πολύ παράξενη υπόθεση». Και πρόσθεσε: «Η διαδρομή που πήρε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου δεν είναι τεχνικά πολύ δύσκολη, όμως επέλεξε μια πολύ μακρά διαδρομή, που μπορεί να γίνει σε δύο ή τρεις ημέρες, περίπου 15 μιλίων στο βουνό. Από το καταφύγιο Mălăiești, το οποίο απέχει περίπου 5 ώρες με τα πόδια από το Κάστρο Bran, το οποίο ήταν ανοιχτό.

Αυτό σημαίνει ότι πέρασε από το καταφύγιο Mălăiești κάποια στιγμή γύρω στις 8 ή 9 το βράδυ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν σταμάτησε, αν είδε ότι ο καιρός ήταν απαίσιος. Δηλαδή, ήταν εντελώς ακατάλληλος καιρός για να ανέβει κάποιος στο βουνό. Ειδικά σε τόσο μεγάλη διαδρομή, μόνος, τη νύχτα».

Οι προσπάθειες διάσωσης ανεστάλησαν

Λόγω των δυσμενών συνθηκών, που περιλαμβάνουν χιόνι και υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων, οι προσπάθειες διάσωσης ανεστάλησαν αλλά αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα (4 Δεκεμβρίου), εφόσον ο καιρός παραμείνει καθαρός.

H μητέρα του George απηύθυνε μια συγκινητική έκκληση στο τηλεοπτικό κανάλι Antena1 της Ρουμανίας, λέγοντας: «Ελπίζουμε και προσευχόμαστε ότι κατάφερε με κάποιον τρόπο να επιβιώσει, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, καθώς η σκέψη της ζωής χωρίς αυτόν είναι αφόρητη».

Όταν ο George επικοινώνησε τελικά με τις ομάδες διάσωσης αφού έφτασε στο Tiganesti, φαίνεται ότι ήταν «αποπροσανατολισμένος, σωματικά εξαντλημένος και ήδη έδειχνε σημάδια υποθερμίας». Του είπαν να κάνει μεταβολή και να ακολουθήσει τα βήματά του επιστρέφοντας πίσω, ενώ τον προέτρεψαν να συνεχίσει να κινείται για να αποφύγει την υποθερμία. Ωστόσο, φαίνεται πως ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει τη διαδρομή του και τώρα δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί του εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες.

«Ακόμη δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως γιατί συνέχισε μπροστά, ειδικά αφού η νύχτα πέφτει γύρω στις 17:00 αυτή την εποχή του χρόνου», είπε ο Marinescu. Οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν το σακίδιο του νεαρού, στο οποίο είχε επίσης υπνόσακο και γκαζάκι, κάτι που έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση για το λόγο που δεν τα χρησιμοποίησε για να ζεσταθεί.

