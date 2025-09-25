Ο Ρωμαίος στρατιώτης που αερίστηκε προκαλώντας τον θάνατο 10.000 ανθρώπων (vid)

Μάλλον τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά στην περίπτωση ενός Ρωμαίου στρατιώτη που αποφάσισε να αεριστεί «για πλάκα» και οδήγησε στο θάνατο πάνω από 10.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον διάσημο Εβραίο ιστορικό Φλάβιο Ιώσηπο, το 570 π.Χ., ένας Ρωμαίος στρατιώτης οδήγησε ακούσια στον θάνατο πάνω από 10.000 ανθρώπων, επειδή νόμιζε πως θα ήταν αστείο να αεριστεί μέσα σε ιερό ναό.

Μία άκρως παράξενη προσομοίωση από το κανάλι του YouTube, «The Art Of War», παρουσιάζει το επίμαχο περιστατικό και εξηγεί ακριβώς τον λόγο που τόσοι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά απ' αυτό το συμβάν.

Πως ξεκίνησε η εξέγερση: Ο στρατιώτης που προκάλεσε τον θάνατο 10.000 ανθρώπων

Στο Βιβλίο II, Κεφάλαιο XI του βιβλίου του «Πόλεμος των Ιουδαίων», ο Ιώσηπος εξηγεί πώς η κλανιά προκάλεσε μια όχι και τόσο σιωπηλή, αλλά ιδιαίτερα θανατηφόρα εξέγερση από τους παρευρισκόμενους στο ναό.

Πιο αναλυτικά, γράφει: «Όταν το πλήθος συγκεντρώθηκε στην Ιερουσαλήμ, για τη γιορτή των αζύμων και μια ρωμαϊκή ομάδα στεκόταν πάνω από τα περιβόλια του ναού (ήταν πάντα οπλισμένοι και φρουρούσαν στις γιορτές, για να αποτρέψουν οποιαδήποτε "εξέγερση" που θα μπορούσε να κάνει το συγκεντρωμένο πλήθος), ένας από τους στρατιώτες τράβηξε προς τα πίσω το ένδυμά του και με άσεμνο τρόπο, έστρεψε το παντελόνι του προς τους Ιουδαίους και είπε τα λόγια που θα περίμενε να πει κανείς σε μια τέτοια στάση. Όλο το πλήθος αγανάκτησε και φώναξε στον Κουμανό να τον τιμωρήσει».

Τώρα, ο καημένος ο Κουμανός πιθανότατα ήταν ήδη αρκετά θυμωμένος με τους γονείς του για αυτό το εντυπωσιακό όνομα και προφανώς δεν επρόκειτο να ανεχτεί καμία... κλανιά. Έτσι, όσοι είχαν προσβληθεί από τα οπίσθια του Ρωμαίου στρατιώτη αποφάσισαν να πετάξουν πίσω μερικές πέτρες, ξεκινώντας μια μικρή εξέγερση.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ενισχύσεις και η ταραχή σύντομα έγινε μαζικά υπερπλήρης, με 10.000 ανθρώπους να φέρονται πως σκοτώθηκαν, είτε στη βία που ακολούθησε είτε απλώς επειδή συνθλίφθηκαν από τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων.

