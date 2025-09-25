Σειρήνες συναγερμού θα ηχήσουν σε όλη την Ελλάδα την 1η Οκτωβρίου: Τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες

60 δευτερόλεπτα έντονης φασαρίας και πανικού θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα την 1η Οκτωβρίου...

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθούν σε όλη τη χώρα οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, στο πλαίσιο της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 25».

Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει πως πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμαστική διαδικασία και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος και η σωστή λειτουργία των σειρήνων.

Θα ηχήσουν και οι καμπάνες των ενοριών

Παράλληλα, την ίδια ώρα θα ηχήσουν και καμπάνες σε Ιερούς Ναούς της χώρας με συνεχείς σύντομους χτύπους διάρκειας τριών λεπτών, ώστε να συνδυαστεί ο έλεγχος των συστημάτων συναγερμού με την παραδοσιακή ειδοποίηση.

Η άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» πραγματοποιείται κάθε χρόνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη συμμετοχή όλων των Σωμάτων Ασφαλείας και αρμόδιων φορέων Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικά πως θα ηχήσουν οι σειρήνες

τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Βορειοανατολικό Τομέα,

τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Βορειοανατολικό Τομέα,

τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Νότιο Τομέα,

τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Νότιο Τομέα,

τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στο σύνολο της Επικράτειας,

τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στο σύνολο της Επικράτειας,

τοπική ώρα 12:20, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στον Δυτικό Τομέα,

τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Δυτικό Τομέα,

τοπική ώρα 12:30, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στον Κεντρικό Τομέα,

τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Κεντρικό Τομέα,

τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων στον Ανατολικό Τομέα,

τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων στον Ανατολικό Τομέα.

