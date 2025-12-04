Η Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, φερόμενη ως «κρυφή κόρη» του Πούτιν, βρέθηκε αντιμέτωπη στο Παρίσι με Ουκρανό δημοσιογράφο που την κατηγόρησε για τον θάνατο του αδελφού του.

Μια πρωτοφανής στιγμή καταγράφηκε στους δρόμους του Παρισιού, όταν η φερόμενη ως «κρυφή κόρη» του Ρώσου προέδρου, Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Ντμίτρο Σβιατνένκο. Ο δημοσιογράφος την κατηγόρησε ευθέως για τον θάνατο του αδελφού του, λέγοντας: «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου».

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύθηκε από το ουκρανικό μέσο TCH, δείχνει την Κριβονόγκιχ να αντιμετωπίζει ερωτήσεις για τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να σχολιάζει άμεσα τους ισχυρισμούς. Ο δημοσιογράφος την ρώτησε επανειλημμένα αν στηρίζει τον φερόμενο ως πατέρα της και γιατί ζει στην Ευρώπη, την οποία χαρακτήρισε «καταραμένη» λόγω της ρωσικής προπαγάνδας.

«Πώς εμπλέκομαι εγώ»

Η 22χρονη, γνωστή και ως Λουίζα Ροζόβα, απάντησε με ειρωνικό τρόπο, δηλώνοντας: «Πώς εμπλέκομαι εγώ σε όλο αυτό;», απομακρυνόμενη από τον χώρο ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τις πολιτικές του φερόμενου πατέρα της.

Η Κριβονόγκιχ γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη και θεωρείται παιδί εξωσυζυγικής σχέσης του Πούτιν με την πρώην καθαρίστριά του, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ. Έχει εμφανιστεί στα social media ως DJ και influencer, ενώ έχει επιδείξει πολυτελή τρόπο ζωής, προκαλώντας συχνά το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Φέτος τον Αύγουστο, η ίδια άφησε αιχμές κατά του φερόμενου ως πατέρα της, αναφέροντας ότι οι ενέργειές του «αφαίρεσαν εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψαν τη δική μου», χωρίς να τον κατονομάζει. Με την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι, η αντιπαράθεση με τον Ουκρανό δημοσιογράφο προσθέτει νέα διάσταση στις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Ρώσο πρόεδρο.

