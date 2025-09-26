Συγκινημένος και ευγνώμων Τούρκος επιχειρηματίας δώρισε 5,6 εκατομμύρια τουρκικές λίρες στο νοσοκομείο της Λέρου

Ο Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με σκάφος το 2023, προσέφερε 115.000€ στο νοσοκομείο της Λέρου για νέο χειρουργικό εξοπλισμό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στο ιατρικό προσωπικό.

Μια συγκινητική χειρονομία ευγνωμοσύνης προς το νοσοκομείο της Λέρου έκανε ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπαντζί, ο οποίος το καλοκαίρι του 2023 είχε σωθεί χάρη στις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού μετά από σοβαρό ατύχημα με το σκάφος του.

Ο Σαμπαντζί, γνωστός επιχειρηματίας από την Τουρκία, είχε τραυματιστεί βαριά όταν το σκάφος του προσέκρουσε σε βράχια κατά τη διάρκεια οικογενειακής εξόρμησης από τους Λειψούς προς τη Λέρο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού, όπου υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και επέμβαση για ρήξη σπλήνας, ενώ νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η δωρεά του Τούρκου

Δύο χρόνια μετά την περιπέτεια που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, ο Σαμπαντζί επέστρεψε με έναν ιδιαίτερο τρόπο: έκανε δωρεά ύψους 5,6 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών -περίπου 115.000 ευρώ- προκειμένου να ενισχύσει τις υποδομές του νοσοκομείου. Τα χρήματα θα διατεθούν για την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και εξειδικευμένου φωτισμού για το χειρουργείο, βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες της χειρουργικής κλινικής.

«Μας σώσατε τη ζωή», τόνισε συγκινημένος ο Σαμπαντζί, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χειρουργό Γεώργιο Κρασονικολάκη, ο οποίος, όπως είπε, «έδωσε μάχη» για να τον κρατήσει ζωντανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας βρίσκεται πλέον σε άριστη κατάσταση και αναμένεται να επισκεφθεί ξανά σύντομα τη Λέρο, ώστε να ευχαριστήσει προσωπικά τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή.

