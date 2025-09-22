Κόσμος πουλάει τα αυτοκίνητα και παραιτείται από τις δουλειές του: Η προφητεία για τις 23-24 Σεπτεμβρίου (vid)

Ο κόσμος εγκαταλείπει τη ζωή του για την Αρπαγή! Προφητεία για τις 23-24 Σεπτεμβρίου προκαλεί συζήτηση. Δες το viral βίντεο.

Νέα προφητεία για την Αρπαγή προκαλεί μαζική κινητοποίηση. Τι ακριβώς προβλέπεται; Ένας Νοτιοαφρικανός πάστορας, ονόματι Joshua Mhlakela, έχει προκαλέσει παγκόσμιο πανικό και φρενίτιδα στο TikTok και το YouTube, ισχυριζόμενος ότι η Αρπαγή των πιστών θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ιησούς θα επιστρέψει με «τέτοια δύναμη που η Γη θα σειστεί» και θα πάρει μαζί του τους Χριστιανούς. Η ημερομηνία συμπίπτει με το Rosh Hashanah, την εβραϊκή Πρωτοχρονιά, μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία σε εσχατολογικές προφητείες.

Παραιτήσεις, πωλήσεις και προσευχές: Πιστοί ετοιμάζονται για τον ουρανό

Οι αντιδράσεις των πιστών ήταν άμεσες και μαζικές, με τον φόβο και την προσμονή να κυριαρχούν. Άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο παραιτούνται από τις δουλειές τους, ενώ άλλοι πουλούν τα αυτοκίνητα και τα υπάρχοντά τους, πιστεύοντας ότι δεν θα τα χρειάζονται μετά την Αρπαγή. Παράλληλα, δημιουργούνται λεγόμενα "post-rapture kits" πακέτα επιβίωσης ή πληροφόρησης για όσους θεωρητικά «θα μείνουν πίσω» μετά το Θείο γεγονός. Δεν λείπουν και εκείνοι που προσεύχονται θερμά να πάρουν μαζί τους στον παράδεισο τα κατοικίδιά τους, ζητώντας από τον Θεό να μη χωριστούν από τα αγαπημένα τους ζώα τη στιγμή της Αρπαγής.

Ένας χρήστης του TikTok, ο Tilahun Desalegn, με πάνω από 25.000 ακολούθους, ανέβασε βίντεο λέγοντας πως πούλησε το πενταετές αυτοκίνητό του, γιατί, όπως είπε: «Δεν θα το χρειάζομαι μετά τον Σεπτέμβριο. Πάω στον Πατέρα μου στον ουρανό.»

Το viral βίντεο με τις δηλώσεις του πάστορα

Ο Mhlakela, εμφανιζόμενος στο κανάλι CENTTWINZ TV, δήλωσε με απόλυτη βεβαιότητα: «Άκουσα τη φωνή του Ιησού να λέει: ‘Έρχομαι σύντομα’. Η αρπαγή είναι εδώ, είτε είστε έτοιμοι είτε όχι.» Το βίντεο έχει γίνει viral, με χιλιάδες views και shares. Η hashtag #RaptureTok σαρώνει, με χρήστες να περιγράφουν τα πλάνα τους για την "αναχώρηση".

Και αν δεν γίνει τίποτα;

Ο ίδιος ο Desalegn δεσμεύτηκε πως αν στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 είναι ακόμη εδώ, θα ανεβάσει βίντεο απολογίας: «Θα ζητήσω συγγνώμη σε όσους απογοήτευσα. Αν έκανα λάθος, δεν θα ξαναμιλήσω για την Αρπαγή.»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ