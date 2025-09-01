Burj Al Arab: Το μοναδικό ξενοδοχείο «7 αστέρων» στον κόσμο κοστίζει 24.000 δολάρια τη βραδιά (vid)

Η πολυτέλεια έχει νέα όρια στο Ντουμπάι, όπου το Burj Al Arab αυτοαποκαλείται το μοναδικό επτάστερο ξενοδοχείο του κόσμου. Οι επισκέπτες πληρώνουν έως 17.000 λίρες τη βραδιά κι ένας YouTuber είπε να το τολμήσει...

Για πολλούς, η διαμονή σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο είναι όνειρο ζωής. Όμως το Burj Al Arab, το υπερπολυτελές συγκρότημα στο Ντουμπάι, ισχυρίζεται πως ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, έχοντας μετατραπεί, σύμφωνα με το ίδιο, «επτά αστέρων».

Το εντυπωσιακό κτίσμα, τρίτο ψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο, διαθέτει 199 πολυτελείς σουίτες, έξι εστιατόρια και 24ωρη υπηρεσία μπάτλερ. Η εμπειρία ξεπερνά κάθε συνηθισμένο επίπεδο φιλοξενίας, με λεπτομέρειες που αγγίζουν τα όρια του εξωφρενικού.

Ο YouTuber που τόλμησε να το δοκιμάσει: «Το ντους είναι κυριολεκτικά χρυσό»

Ο διάσημος YouTuber Drew Binsky, με 5,75 εκατομμύρια συνδρομητές, αποφάσισε να ζήσει την εμπειρία. Μαζί με τη σύντροφό του εξερεύνησαν το τεράστιο ξενοδοχείο, εντυπωσιασμένοι από τη χλιδή. «Δείτε αυτό το μπάνιο. Το ντους είναι κυριολεκτικά χρυσό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σουίτα τους, τοποθετημένη σε μεγάλο ύψος, πρόσφερε πανοραμική θέα στη μητρόπολη του Ντουμπάι. Στο λόμπι, ο ίδιος παρομοίασε την ατμόσφαιρα με σκηνικό βγαλμένο από ταινία του Austin Powers, χάρη στα πολύχρωμα μοτίβα και τα βαριά χαλιά.

Χρυσός παντού: Από το φλιτζάνι μέχρι το πιάτο

Το κυρίαρχο στοιχείο του ξενοδοχείου είναι ο χρυσός. Ο Binsky δοκίμασε έναν καπουτσίνο «24 καρατίων», αξίας 40 δολαρίων το φλιτζάνι, με πραγματικά φύλλα χρυσού πάνω στον αφρό. Στη συνέχεια γεύτηκε πιάτα που σερβίρονταν με εντυπωσιακά εφέ, όπως καπνό ξηρού πάγου.

Κλείνοντας το βίντεό του, αστειεύτηκε με τη σύζυγό του: «Λοιπόν αγάπη μου, θα έδινες 160.000 δολάρια για μια βραδιά εδώ;» Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Δεν μπορώ».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι τιμές κυμαίνονται περίπου στις 24.000 δολάρια (17.000 λίρες) ανά διανυκτέρευση, αρκετά χαμηλότερα από την υπερβολή που αναφέρθηκε στο βίντεο.

Η γνώμη των θεατών και η σκληρή κριτική: «Εμπειρία-κλοπή»

Οι θεατές του Binsky δεν άργησαν να σχολιάσουν. Κάποιος είπε: «Θα προτιμούσα να ξοδέψω αυτά τα χρήματα ταξιδεύοντας σε όμορφα μέρη του κόσμου». Ένας άλλος χαρακτήρισε την εμπειρία «κλοπή» και τόνισε πως με τέτοιο ποσό μπορεί κανείς να ξεκινήσει επιχείρηση ή να αγοράσει σπίτι.

Άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως θα αγόραζαν μια Rolls Royce και θα κοιμόντουσαν μέσα, ενώ κάποιοι σχολίασαν: «Το ξενοδοχείο μοιάζει σαν να έχει μείνει κολλημένο στη δεκαετία του '90 και χρειάζεται άμεση ανακαίνιση».

