Βίντεο προσομοίωσης δείχνει πως λειτουργεί το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο» έπειτα από επίθεση καρχαρία

Ένα βίντεο προσομοίωσης αποκάλυψε πώς θα λειτουργούσε το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο» κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης καρχαρία.

Υπάρχουν πολλά βίντεο προσομοίωσης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά ίσως ο πιο διάσημος δημιουργός στο YouTube να είναι ο Zack D. Films, ο οποίος καταγράφει πράγματα που δεν είχατε καν συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε να γνωρίζετε.

Από την τρομακτική προσομοίωση του πώς ένα δόντι μπορεί να σε σκοτώσει, μέχρι το να μάθεις πώς θα μπορούσες να επιβιώσεις αν σε θαφτούν ζωντανό, ο Zack έχει πραγματικά τις απαντήσεις για τα πάντα.

Το βίντεο με το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο»

Μια πρόσφατη viral ανάρτηση από τον YouTuber περιέγραφε λεπτομερώς πώς λειτουργεί το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο» κατά τη διάρκεια επίθεσης ενός καρχαρία.

Η προσομοίωση εξηγεί: «Μαχαιρώστε τον καρχαρία και πατήστε το κουμπί στη λαβή του μαχαιριού. Αυτό ενεργοποιεί ένα δοχείο CO2 που είναι κρυμμένο μέσα, με αποτέλεσμα να σκάσει. Καθώς το κάνει, εκτοξεύει συμπιεσμένο αέριο μέσω ενός σωλήνα στη λεπίδα, πριν βγει από την άκρη».

Και συνεχίζει: «Αυτό το παγωμένο αέριο εγχέεται στην πληγή και διαστέλλεται βίαια, καταστρέφοντας τον ιστό γύρω της». Το ωστικό κύμα είναι αρκετό για να εκραγεί ο καρχαρίας από μέσα, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιβιώσετε από την επίθεσή του.

Τι είναι το μαχαίρι έγχυσης CO2

Το εν λόγω μαχαίρι είναι γνωστό ως μαχαίρι έγχυσης CO2 , το οποίο χρησιμοποιήθηκε αρχικά από δύτες ως προστασία από καρχαρίες στα ανοιχτά νερά.

Το Blade City εξηγεί: «Αυτό το όπλο εγχέει μια παγωμένη μπάλα συμπιεσμένου αερίου, περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ, στα 800 psi σχεδόν αμέσως. Τα αποτελέσματα αυτής της έγχυσης θα εξουδετερώσουν πολλά από τα μεγαλύτερα χερσαία αρπακτικά ζώα στον κόσμο.

Οι επιδράσεις του συμπιεσμένου αερίου όχι μόνο προκαλούν υπερπλήρωση κατά την ανάδυση όταν χρησιμοποιείται υποβρυχίως, αλλά παγώνουν επίσης, όλους τους ιστούς και τα όργανα που περιβάλλουν το σημείο ένεσης στην ξηρά ή στη θάλασσα».

Τα τυπικά μοντέλα του μαχαιριού κοστίζουν 500 δολάρια, ενώ το μεγαλύτερο μοντέλο WASP Bowie κοστίζει στους αγοραστές 600 δολάρια.

