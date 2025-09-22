Ιάπωνες κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ IG: Έκαναν ζέβρες τις αγελάδες για προστασία από τις μύγες (vid)

Ιάπωνες ερευνητές ζωγράφισαν σε αγελάδες ρίγες ώστε να μοιάζουν με ζέβρες και πήραν το βραβείο Νόμπελ.

Ομάδα Ιαπώνων ερευνητών κέρδισε πρόσφατα το σατιρικό βραβείο των Νόμπελ IG για μία μελέτη που έδειξε πως το βάψιμο των αγελάδων με λευκές και μαύρες ρίγες που τις κάνουν να μοιάζουν με ζέβρες, τις προστατεύει σημαντικά από τα τσιμπήματα των μυγών.

Το Νόμπελ IG (Ignoble=ανάξιος, ταπεινός) είναι ένα σατιρικό βραβείο που έχει σχεδιαστεί για να «τιμάει» επιτεύγματα που πρώτα κάνουν τον κόσμο να γελάει και μετά να σκέφτεται και να μορφώνεται.

Το τέχνασμα των Ιαπώνων ερευνητών: Έκαναν την αγελάδα... ζέβρα

