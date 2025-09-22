Ιάπωνες κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ IG: Έκαναν ζέβρες τις αγελάδες για προστασία από τις μύγες (vid)

Τη φετινή χρονιά, ένα απ' τα βραβεία απονεμήθηκε στην ιαπωνική ομάδα ερευνητών από το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Aichi, η οποία πραγματοποίησε ένα αλλόκοτο πείραμα. Ζωγράφισε ρίγες ζέβρας πάνω σε αγελάδες με σκοπό την αποφυγή τσιμπημάτων απ' τις ενοχλητικές μύγες. Και πέτυχε...

Παρατήρησαν, έτσι, σημαντική μείωση των μυγών έως και 50% στα ζώα που βάφτηκαν με λευκές ρίγες, σε σύγκριση με εκείνα που βάφτηκαν με μαύρες ή και καθόλου.

Am uplifted to hear that "Annals of Improbable Research" exists, awarding Ig Nobel prizes for research that 'first makes people laugh, and then makes them think'.

Amongst this year's winners: putting stripes on your cow helps protect it from insect bites:https://t.co/rDSwKyeQRU pic.twitter.com/55TJaibbYl — Helen Heaton (@HelenHeat0n) September 19, 2025

Μύγες: Ένας «αθόρυβος» εχθρός για τα βοοειδή και τους κτηνοτρόφους

Οι μύγες που τσιμπάνε είναι απ' τα πιο επιβλαβή παράσιτα για όλα τα βοοειδή, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη βόσκηση και τη διατροφή τους, προκαλώντας τους στρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη αύξηση βάρους στα βοοειδή κρεατοπαραγωγής και την απόδοση γάλακτος στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες.

Οι αγρότες βασίζονται σε εντομοκτόνα για την προστασία των ζώων τους, αλλά αυτό αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μυγών ανθεκτικών σε αυτά και μολυσμένου βοείου κρέατος και γάλακτος. Ευτυχώς, μερικές ζωγραφισμένες ρίγες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση της εξάρτησης από τα χημικά εντομοκτόνα...

Το πείραμα των Ιαπώνων επεκτάθηκε: Τι παρατήρησαν άλλοι ερευνητές για τα άλογα

Η μελέτη των Ιαπώνων ερευνητών επεκτάθηκε σε έρευνα μιας διεθνούς ομάδας επιστημόνων από την Ουγγαρία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ελβετία, η οποία διαπίστωσε ότι οι μύγες που δαγκώνουν προσγειώνονταν λιγότερο συχνά σε λευκά άλογα από ό,τι σε πιο σκούρα. Αν και ο λόγος για αυτό δεν είναι σαφώς κατανοητός, η διαφορά ήταν αρκετά σημαντική ώστε να δικαιολογεί περισσότερη έρευνα.

Επειδή η βαφή με βάση το νερό ξεπλένεται μετά από μερικές εβδομάδες, θα χρειαζόταν μια πιο μόνιμη λύση για να έχει νόημα το μοτίβο που μοιάζει με ζέβρα για τους αγρότες. Μέχρι να βρεθεί μια τέτοια λύση, είναι απίθανο να δείτε βοοειδή ζέβρες να βόσκουν...

