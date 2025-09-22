Το ChatGPT τα βρήκε «σκούρα» με τον Πλάτωνα: Το μαθηματικό πρόβλημα που το «νίκησε»

Το πείραμα που επιχείρησε να κάνει το Πανεπιστήμιο του Cambridge απέδειξε πως το ChatGPT - και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη - έχει τα τρωτά της σημεία, αφού έκανε αρκετά λάθη στο αρχαίο, μαθηματικό πρόβλημα του Πλάτωνα, σαν να ήταν ένας κοινός μαθητής.

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge αποκάλυψε πως το ChatGPT δυσκολεύεται σε μαθηματικές προκλήσεις, κάνοντας λάθη στο διάσημο πλατωνικό πρόβλημα του «διπλασιασμού του τετραγώνου», όπως θα έκανε οποιοσδήποτε μαθητής.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, απέδειξε πώς το ChatGPT-4 απαντά σε ένα από τα αρχαιότερα μαθηματικά προβλήματα, τον διπλασιασμό του τετραγώνου που περιγράφει ο Πλάτωνας στον «Μένωνα». Στον διάλογο, ο Σωκράτης καθοδηγεί έναν νέο σκλάβο να ανακαλύψει ότι το νέο τετράγωνο πρέπει να έχει πλευρές ίσες με τη διαγώνιο του αρχικού, καταδεικνύοντας την έμφυτη φύση της γνώσης.

Η απάντηση που έδωσε το ChatGPT

Οι ερευνητές υπέβαλαν στο ChatGPT-4 την ίδια πρόκληση, με σωκρατικού τύπου ερωτήσεις αλλά και σκόπιμα παραπλανητικές εκδοχές του προβλήματος. Αντί να αξιοποιήσει την ήδη καταγεγραμμένη γεωμετρική λύση, το μοντέλο αυτοσχεδίασε με αλγεβρικές μεθόδους, οδηγούμενο σε λάθη παρόμοια με αυτά που θα έκανε ένας μαθητής. Μόνο μετά από επίμονη καθοδήγηση πρότεινε τη σωστή γεωμετρική απάντηση.

Το αποτέλεσμα της μελέτης αποκάλυψε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Όπως επισημαίνει ο μαθηματικός Αντρέας Στυλιανίδης, οι μαθητές δεν μπορούν να θεωρούν τις αποδείξεις του ChatGPT αυτονόητα έγκυρες και πρέπει συνεχώς να τις επαληθεύουν.

Η έρευνα καταδεικνύει πως η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο νου, πειραματιζόμενη, υποθέτοντας και κάνοντας λάθη, ένα εύρημα που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον της μαθηματικής διδασκαλίας.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα του Πανεπιστημίου.

