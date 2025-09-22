To αγαπημένο σάντουιτς της Μάργκοτ Ρόμπι που της το έφτιαχνε κάθε μέρα ο Κόλιν Φάρελ (vid)
Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», η Μάργκοτ Ρόμπι ανακάλυψε μια ευρωπαϊκή λιχουδιά, ένα ιρλανδικό σάντουιτς που της έφτιαξε ο ο Κόλιν Φάρελ και γρήγορα κέρδισε μία θέση στην καρδιά, αλλά και στο στομάχι της.
«Ήταν σε μια περίοδο προβών», εξήγησε ο Κόλιν κατά τη διάρκεια μιας κοινής εμφάνισης με τη διάσημη ηθοποιό στην τηλεοπτική εκπομπή Today στις 16 Σεπτεμβρίου . «Πολλά από αυτά ήταν απλώς αστεία, μιλούσαμε απλώς για το παρελθόν μας και εγώ αναφέρθηκα σε τραγανά σάντουιτς. Έτσι, της έφτιαξα ένα».
Η Μάργκοτ Ρόμπι ξετρελάθηκε τόσο πολύ με το σάντουιτς, που το έτρωγε κάθε μέρα
Όπως θυμήθηκε ο 49χρονος, Μάργκοτ Ρόμπι αγάπησε τόσο πολύ το σάντουιτς. που φρόντιζε προσωπικά να της το φτιάχνει και φέρνει καθημερινά, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων: «Της έφερνα ένα κάθε πρωί. Αυτή ήταν η δουλειά μου να της φτιάχνω από βραδύς ένα σάντουιτς».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής Today, Κρεγκ Μέλβιν, έκανε έκπληξη στο ζευγάρι με φρεσκοψημένα τραγανά σάντουιτς, τα οποία ήταν τόσο νόστιμα που ο Κόλιν δεν μπόρεσε να κρατηθεί στον αέρα: «Αυτό είναι Tayto;» ρώτησε καθώς έτρωγε, αναφερόμενος σε ιρλανδική μάρκα με πατατάκια. «Έτσι είναι! Το ήξερα γαμώτο!»
Η συνταγή για το διάσημο ιρλανδικό σάντουιτς
Υλικά:
- 2 φέτες λευκό ψωμί για τοστ ή σάντουιτς
- Βούτυρο (μαλακό, για άλλειμα)
- 1 σακουλάκια πατατάκια (ο Φάρελ χρησιμοποιούσε τα Tayto Cheese & Onion που είναι ιρλανδικά, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις ότι θες)
Εκτέλεση:
- Άλειψε και τις δύο φέτες ψωμί με αρκετό βούτυρο
- Άνοιξε το σακουλάκι και άπλωσε τα πατατάκια πάνω στη μία φέτα ψωμί (όσο πιο πολλά, τόσο πιο γεμάτο θα βγει)
- Πίεσε ελαφρά με την άλλη φέτα ψωμί από πάνω ώστε να «σπάσουν» λίγο τα πατατάκια και να κολλήσουν
- Κόψε στη μέση και απόλαυσε