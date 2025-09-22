To αγαπημένο σάντουιτς της Μάργκοτ Ρόμπι που της το έφτιαχνε κάθε μέρα ο Κόλιν Φάρελ (vid)

Ο Κόλιν Φάρελ κατάφερε να πείσει την Μάργκοτ Ρόμπι να δοκιμάσει ένα κλασσικό ιρλανδικό σάντουιτς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας τους ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», και από τότε της το έφτιαχνε καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», η Μάργκοτ Ρόμπι ανακάλυψε μια ευρωπαϊκή λιχουδιά, ένα ιρλανδικό σάντουιτς που της έφτιαξε ο ο Κόλιν Φάρελ και γρήγορα κέρδισε μία θέση στην καρδιά, αλλά και στο στομάχι της.

«Ήταν σε μια περίοδο προβών», εξήγησε ο Κόλιν κατά τη διάρκεια μιας κοινής εμφάνισης με τη διάσημη ηθοποιό στην τηλεοπτική εκπομπή Today στις 16 Σεπτεμβρίου . «Πολλά από αυτά ήταν απλώς αστεία, μιλούσαμε απλώς για το παρελθόν μας και εγώ αναφέρθηκα σε τραγανά σάντουιτς. Έτσι, της έφτιαξα ένα».

Η Μάργκοτ Ρόμπι ξετρελάθηκε τόσο πολύ με το σάντουιτς, που το έτρωγε κάθε μέρα

Όπως θυμήθηκε ο 49χρονος, Μάργκοτ Ρόμπι αγάπησε τόσο πολύ το σάντουιτς. που φρόντιζε προσωπικά να της το φτιάχνει και φέρνει καθημερινά, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων: «Της έφερνα ένα κάθε πρωί. Αυτή ήταν η δουλειά μου να της φτιάχνω από βραδύς ένα σάντουιτς».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής Today, Κρεγκ Μέλβιν, έκανε έκπληξη στο ζευγάρι με φρεσκοψημένα τραγανά σάντουιτς, τα οποία ήταν τόσο νόστιμα που ο Κόλιν δεν μπόρεσε να κρατηθεί στον αέρα: «Αυτό είναι Tayto;» ρώτησε καθώς έτρωγε, αναφερόμενος σε ιρλανδική μάρκα με πατατάκια. «Έτσι είναι! Το ήξερα γαμώτο!»

Η συνταγή για το διάσημο ιρλανδικό σάντουιτς

Υλικά:

2 φέτες λευκό ψωμί για τοστ ή σάντουιτς

Βούτυρο (μαλακό, για άλλειμα)

1 σακουλάκια πατατάκια (ο Φάρελ χρησιμοποιούσε τα Tayto Cheese & Onion που είναι ιρλανδικά, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις ότι θες)

Εκτέλεση:

Άλειψε και τις δύο φέτες ψωμί με αρκετό βούτυρο Άνοιξε το σακουλάκι και άπλωσε τα πατατάκια πάνω στη μία φέτα ψωμί (όσο πιο πολλά, τόσο πιο γεμάτο θα βγει) Πίεσε ελαφρά με την άλλη φέτα ψωμί από πάνω ώστε να «σπάσουν» λίγο τα πατατάκια και να κολλήσουν Κόψε στη μέση και απόλαυσε

