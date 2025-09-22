Τι είναι η «Ρος Ασανά» που θα γιορτάσουν οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο 22-24 Σεπτεμβρίου

Οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν τη Ρος Χασανά 22-24 Σεπτεμβρίου 2025, με παραδοσιακές τελετές, προσευχές και φαγητά που συμβολίζουν ευημερία, γλυκιά χρονιά και πνευματική ανανέωση.

Οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσουν φέτος την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, τη Ρος Ασανά, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου με τη δύση του ηλίου έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, η χρονιά που ξεκινά είναι η 5785η. Η γιορτή σηματοδοτεί την «Κεφαλή της Χρονιάς» και αποτελεί πνευματική περίοδο στοχασμού και αυτοαξιολόγησης για τις πράξεις της προηγούμενης χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της Ρος Ασανά, οι πιστοί ζητούν συγχώρεση από τον Θεό και από όσους έχουν αδικήσει, αναλογίζονται τις δοκιμασίες που πέρασαν και προετοιμάζονται για ένα νέο ξεκίνημα με ανανεωμένη ενέργεια.

Προέλευση και θρησκευτικός χαρακτήρας

Η γιορτή τιμά τη δημιουργία του κόσμου και της ανθρωπότητας, η οποία θεωρείται και αφετηρία μέτρησης των ετών στο εβραϊκό ημερολόγιο. Η πρώτη αναφορά στον εορτασμό της Ρος Ασανά χρονολογείται περίπου στο έτος 200 μ.Χ.

Το διήμερο εορτασμού περιλαμβάνει προσευχές στις συναγωγές, αποχή από ορισμένες καθημερινές δραστηριότητες όπως χρήση ηλεκτρικών συσκευών ή οδήγηση, και τελετουργίες που υπενθυμίζουν στους πιστούς την πνευματική τους ευθύνη.

Παραδοσιακές τελετές και φαγητά

Κεντρικό στοιχείο των εορτασμών είναι το σοφάρ, ένα όργανο από κέρατο κριαριού που σαλπίζεται περίπου 100 φορές για να «αφυπνίσει» τους πιστούς και να τους καλέσει στη μετάνοια. Στα σπίτια, τα κορίτσια ανάβουν κεριά και απαγγέλλουν ευλογίες.

Το γιορτινό τραπέζι περιλαμβάνει παραδοσιακά φαγητά με συμβολικό χαρακτήρα:

Μήλα με μέλι, για μια «γλυκιά» χρονιά.

Ρόδια, που συμβολίζουν γονιμότητα και ευημερία.

Χουρμάδες, κολοκύθες, σπανάκι, μαυροφάσουλα και πράσο, σύμφωνα με τις αναφορές του Ταλμούδ.

Challah, το παραδοσιακό πλεκτό ψωμί, σύμβολο της συνέχειας της ζωής.

Gefilte fish, παραδοσιακό πιάτο ψαριού που αντιπροσωπεύει ευημερία και ηγεσία στην οικογένεια.

Leicaj, σπογγώδες γλυκό με βάση το μέλι, αυγό και κανέλα.

Το κρασί κυριαρχεί ως ποτό στους εορτασμούς.

Ο παραδοσιακός χαιρετισμός του διημέρου είναι «Shanah Tovah» («Καλή Χρονιά»), ενώ οι τελετές υπενθυμίζουν την ιστορία του Αβραάμ και τη θυσία του, ενισχύοντας τον θρησκευτικό χαρακτήρα της γιορτής.

