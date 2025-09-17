Το Πυθαγόρειο Θεώρημα δεν ήταν ποτέ του Πυθαγόρα: Aνατροπή στην ιστορία

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι Βαβυλώνιοι γνώριζαν το Πυθαγόρειο Θεώρημα πάνω από 1.000 χρόνια πριν τον Πυθαγόρα.

Όλοι θυμόμαστε τον τύπο a² + b² = c² από το σχολείο, γνωστό ως Πυθαγόρειο Θεώρημα. Αλλά τι θα λέγατε αν σας λέγαμε ότι δεν ήταν ποτέ του Πυθαγόρα; Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι Βαβυλώνιοι μαθηματικοί είχαν φτάσει σε αυτή τη γνώση πάνω από 1.000 χρόνια νωρίτερα.

Οι πήλινες πλάκες που «ξεσκέπασαν» την αλήθεια

Η πλάκα IM 67118 (1900–1600 π.Χ.) αποκαλύπτει υπολογισμούς που βασίζονται στο Πυθαγόρειο Θεώρημα. Οι Βαβυλώνιοι, με το σύστημα αρίθμησης βάσης 60, γνώριζαν ακόμη και την τετραγωνική ρίζα του 2, έναν από τους πρώτους άρρητους αριθμούς που ανακαλύφθηκαν στην ιστορία.

Άλλη πλάκα, από το 1800–1600 π.Χ., δείχνει τετράγωνα με επισημασμένα τρίγωνα, αποδεικνύοντας ότι η κατανόηση του θεωρήματος ήταν ήδη προχωρημένη και μαθηματικά τεκμηριωμένη.

Γιατί ονομάστηκε «Πυθαγόρειο»;

Αν οι Βαβυλώνιοι το γνώριζαν πρώτοι, γιατί σήμερα λέγεται Πυθαγόρειο; Η απάντηση βρίσκεται στην Πυθαγόρεια Σχολή στην Κάτω Ιταλία. Οι μαθητές του Πυθαγόρα απέδιδαν όλα τα ευρήματα στον δάσκαλό τους, μεταφέροντας τη γνώση προφορικά. Έτσι, ο Πυθαγόρας έγινε το «πρόσωπο-σύμβολο» ενός θεώρηματος που υπήρχε ήδη αιώνες πριν.

Ο Πυθαγόρας ως μύθος

Παρότι κανένα κείμενό του δεν σώθηκε, η φήμη του ήταν τόσο ισχυρή ώστε κάθε ανακάλυψη της σχολής του να αποδίδεται σε εκείνον. Έτσι, ακόμη και σήμερα, το Πυθαγόρειο Θεώρημα διδάσκεται με το όνομά του, παρά την αρχαία καταγωγή του από τη Βαβυλώνα.

Η ιστορία των μαθηματικών είναι γεμάτη ανατροπές. Το Πυθαγόρειο Θεώρημα, αν και φέρει το όνομα του Πυθαγόρα, έχει τις ρίζες του στους Βαβυλώνιους, πάνω από 1.000 χρόνια πριν. Η ανακάλυψη αυτή μας θυμίζει πως η γνώση δεν ανήκει ποτέ σε έναν μόνο άνθρωπο – αλλά στην ιστορία της ανθρωπότητας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ