Γερμανίδα δασκάλα έπαιρνε αναρρωτική άδεια 16 χρόνια λαμβάνοντας ετήσιο μισθό 55.000 ευρώ: Όταν την κατάλαβαν τους έκανε μήνυση

Μια δασκάλα στη Γερμανία που έπαιρνε αναρρωτική άδεια για 16 σερί χρόνια, λάμβανε κανονικά όλο αυτό το διάστημα τον μισθό της, ύψους 55.000 ευρώ ετησίως. Όπως αποδείχθηκε το σχολείο είχε ξεχάσει την περίπτωσή της, όμως εκείνη πληρωνόταν κανονικά.

Η δασκάλα βιολογίας και γεωγραφίας έλαβε άδεια τον Αύγουστο του 2009 λόγω χρόνιας ασθένειας και ψυχολογικών προβλημάτων. Μετά από μια τρίμηνη απουσία, θα έπρεπε να επανεξεταστεί από γιατρό. Αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ και η αναρρωτική της άδεια ανανεωνόταν συστηματικά για 16 χρόνια.

Αρνήθηκε να επανεξεταστεί

Μετά από 16 χρόνια, η αρμόδια κρατική υπηρεσία ανακάλυψε την περίπτωσή της και της ζητήθηκε να επανεξεταστεί. Ωστόσο, η δασκάλα αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις και μάλιστα, μήνυση της υπηρεσία της.

Η γυναίκα πληρωνόταν το 100% του μισθού της καθ' όλη τη διάρκεια της απουσίας της, παρά το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ στο επαγγελματικό λύκειο Berufskolleg στο Wesel, κοντά στο Ντούισμπουργκ, όπου εργαζόταν από το 2003.

Την είχαν ξεχάσει

Κατάφερε να περάσει απαρατήρητη μέχρι την αλλαγή διοίκησης το 2024, όταν ένας εσωτερικός έλεγχος αποκάλυψε αυτή την «παράβλεψη». Ο πρώην διευθυντής, ο οποίος ανέλαβε το ίδρυμα το 2015, δεν είχε συναντήσει ποτέ την δασκάλα και δεν γνώριζε καθόλου ότι θεωρητικά ήταν μέλος της διδακτικής του ομάδας.

Σύμφωνα με την Bild, η οποία επικαλείται τη γερμανική μισθολογική κλίμακα, η δασκάλα λάμβανε από 5.051 ευρώ έως και 6.174 ευρώ το μήνα. Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι είχε στην κατοχή της δύο διαμερίσματα στο Ντούισμπουργκ, στη βορειοδυτική Γερμανία.

Η δασκάλα εργαζόταν στην ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ενημερωμένη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η πολιτεία ήθελε να υποβάλει την δασκάλα σε ιατρική εξέταση με σκοπό την επιβεβαίωση της κατάστασης της υγείας της.

Αλλά η δασκάλα αρνήθηκε και προσπάθησε να μηνύσει τη διοίκησή της. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι εφέσεις της απορρίφθηκαν, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί. «Έχω πολλές ερωτήσεις επειδή δεν έχω ξαναβρεθεί αντιμέτωπη με μια τέτοια υπόθεση», δήλωσε στην Bild η Ντόροθι Φέλερ, υπουργός Παιδείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία.

Παρόλα αυτά, μετά από τόσα χρόνια θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να απαιτηθεί από την δασκάλα να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε, καθώς θα είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι είπε ψέματα αναφορικά με την υγεία της.

