Κατέρρευσε 11χρονος στην Κίνα μετά από 14 ώρες διάβασμα: Τον επέβλεπαν οι γονείς του

Αδιανόητο περιστατικό με 11χρονο αγόρι στην Κίνα, αφού χρειάστηκε ιατρική φροντίδα γιατί διάβαζε επί 14 ώρες συνεχόμενα τα σχολικά του μαθήματα, υπό την επίβλεψη των γονέων του.

Η εμμονή της Κίνας με την αριστεία στα προγράμματα σπουδών και τα σχολεία είναι χρόνια γνωστή, αλλά σε μερικές περιπτώσεις θέτει, κυριολεκτικά, σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών.

Έτσι έγινε και με ένα 11χρονο αγόρι από την πόλη Τσανγκσά, αφού έκανε τις σχολικές του εργασίες από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, χωρίς καθόλου ξεκούραση. Αφού έφτασε 11 μ.μ., ο πιτσιρικά άρχισε να τρέμει, εμφάνισε ταχυκαρδία, ζάλη, πονοκέφαλο και μούδιασμα στα άκρα του.

Τον επέβλεπαν επί 14 ώρες οι γονείς του: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο

Οι γονείς του, που τον επέβλεπαν και τις 14 ώρες διαβάσματος, όπως ήταν λογικό, πανικοβλήθηκαν και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαγνώστηκε με αναπνευστικά προβλήματα λόγω υπεραερισμού.

Ο υπεραερισμός είναι η ακανόνιστη αναπνοή που συμβαίνει όταν ο ρυθμός ή ο αναπνεόμενος αέρας της αναπνοής εξαλείφει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτό που μπορεί να παράγει το σώμα.

Οι γιατροί τοποθέτησαν στο αγόρι μάσκα αναπνοής και του έδωσαν σχετικές οδηγίες για να την επαναφέρει σε νορμάλ επίπεδα. Όλο αυτό φαίνεται να προκλήθηκε απ' το υπερβολικό στρες που «κουβαλούσε» ο 11χρονος, απ' την πίεση των γονιών του.

«Ασφυκτική» πίεση προς τους μαθητές: Αυξάνονται κατά «ριπάς» παρόμοια περιστατικά στην Κίνα

Αν και περιπτώσεις σαν του αγοριού είναι εξαιρετικά σπάνιες, σύμφωνα με το Κεντρικό Νοσοκομείο της Τσανγκσά, της οποίας ο πληθυσμός είναι 10 εκατ., μόνο το παιδιατρικό τμήμα επειγόντων περιστατικών δέχθηκε περισσότερους από 30 ανήλικους με παρόμοια συμπτώματα μόνο τον Αύγουστο.

Μιλάμε για δεκαπλάσια αύξηση σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και όλο αυτό οφείλεται στην ακαδημαϊκή πίεση, το μεγάλος άγχος που προκαλείται από τις εξετάσεις, αλλά και στην παρατεταμένη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Στην Κίνα, οι διαβόητες αυτές εξετάσεις - που έχουν γίνει διάσημες για την σκληρότητα και τη δυσκολία τους - καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων και ασκούν ακραία πίεση στους μαθητές.

