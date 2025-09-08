Καρολίνα Πελενδρίτου: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο-οδηγό της Παραολυμπιονίκη

Η Κύπρια Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου βρέθηκε αντιμέτωπη με απαράδεκτη συμπεριφορά, όταν οδηγός ταξί στην Κηφισιά αρνήθηκε να επιτρέψει στον σκύλο-οδηγό της να επιβιβαστεί στο όχημά του.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Η 39χρονη κολυμβήτρια, η οποία έχει πρόβλημα όρασης και βασίζεται στον σκύλο της για τις μετακινήσεις της, κατήγγειλε δημόσια την άρνηση του οδηγού.

Η ίδια βιντεοσκόπησε τον διάλογο με τον οδηγό, ο οποίος επικαλέστηκε ως αιτία την πιθανότητα ο σκύλος να «κάνει την ανάγκη του» μέσα στο ταξί, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει και την εταιρεία Ραδιοταξί.

Όταν η αθλήτρια του επεσήμανε ότι η άρνησή του είναι παράνομη και ότι θα μπορούσε να ειδοποιήσει την Αστυνομία, εκείνος παρέμεινε αμετακίνητος, καταλήγοντας στη φράση «το ταξί αυτό είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο», επικαλούμενος την ιδιοκτησία του οχήματος.

Ο νόμος, όμως, είναι ξεκάθαρος και υπέρ της Καρολίνας Πελενδρίτου. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4830/2021 («Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘ΑΡΓΟΣ’ και λοιπές διατάξεις»), η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς επιτρέπεται σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ταξί και των επιβατηγών πλοίων, εφόσον τα ζώα βρίσκονται σε ασφαλές κλουβί και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους.

Οι σκύλοι βοήθειας, ωστόσο, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης κλουβιού ή φίμωτρου, αρκεί να φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Το περιστατικό προβλήθηκε και σε σχετικά ρεπορτάζ των ελληνικών ΜΜΕ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

«Η Liberty με κάνει να νιώθω πιο ανεξάρτητη»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ