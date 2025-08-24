Η αμήχανη στιγμή που η Βίκυ Πάτινσον γλείφεται με τον σκύλο της: Οι αντιδράσεις στο Instagram δεν έχουν προηγούμενο!

Η τηλεοπτική σταρ Βίκυ Πάτινσον προκάλεσε σάλο στα social media, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου επιτρέπει στον σκύλο της να γλείψει το στόμα της. Δείτε γιατί το κοινό σοκάρεται...

Η Βίκυ Πάτινσον, γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα και μία από τις διαγωνιζόμενες στην επερχόμενη σεζόν του Strictly Come Dancing, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Instagram, ανεβάζοντας ένα βίντεο που πολλοί θεώρησαν άκρως περίεργο.

Η 37χρονη άφησε το λαμπραντόρ της να γλείψει το εσωτερικό του στόματός της, μια στιγμή που προκάλεσε αμηχανία και αντιδράσεις ανάμεσα στους διαδικτυακούς της φίλους. Στο βίντεο, η ίδια ανοίγει το στόμα της, σαν να βρίσκεται σε οδοντιατρική εξέταση, επιτρέποντας στο κατοικίδιο να το εξερευνήσει με τη γλώσσα του.

Παρότι η Πάτινσον αστειεύτηκε λέγοντας «Λυπάμαι πολύ» και «Ξέρεις ότι αυτό τα κάνει τόσο χαρούμενα», το κοινό στο Instagram δεν φάνηκε ιδιαίτερα να πείθεται. Πολλοί σχολίασαν πως, παρότι αγαπούν τα σκυλιά τους, δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο οικειότητας.

Δείτε το video

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με αρκετούς να εκφράζουν αηδία και επιφυλάξεις για θέματα υγιεινής. «Αγαπώ τα σκυλιά μου σαν παιδιά, αλλά όχι, δεν θα το έκανα ποτέ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος τόνισε πως η γλώσσα των ζώων μπορεί να έρθει σε επαφή με ακαθαρσίες που δεν πρέπει να μπαίνουν σε ανθρώπινο στόμα.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο το συνηθισμένο δίλημμα μεταξύ αγάπης προς τα κατοικίδια και βασικών κανόνων υγιεινής. Παρόλο που πολλοί δείχνουν να θεωρούν φυσιολογική μια τρυφερή σχέση με τα ζώα τους, λίγοι είναι εκείνοι που επιλέγουν να μοιράζονται τόσο στενή επαφή με τα σκυλιά τους, ειδικά όταν αυτή αφορά το στόμα.

Υπενθυμίζεται πως παρόμοια περιστατικά έχουν προκαλέσει σοβαρά ζητήματα υγείας, καθώς τα ζώα μπορούν να φέρουν μικρόβια και ασθένειες που μεταδίδονται στον άνθρωπο. Μια υπόθεση από το Οχάιο, όπου μια γυναίκα έχασε τα άκρα της μετά από επαφή με τον σκύλο της, ή μια άλλη στη Βρετανία που κατέληξε από λύσσα μετά από δάγκωμα κουταβιού στο Μαρόκο, αποδεικνύουν ότι χρειάζεται προσοχή και μέτρο σε κάποια πράγματα.

Η υπόθεση της Βίκυ Πάτινσον, αν και προσωπική επιλογή, ανέδειξε ξανά τη συζήτηση για το πού μπαίνει το όριο ανάμεσα στην αγάπη και την ασφάλεια όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς.

