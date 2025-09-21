Το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο: Πυροβόλησε την κόρη του και έτρεχε με την καραμπίνα στη Συγγρού

Σαν σήμερα το 1981 ένας πατέρας σκότωσε στις Τζιτζιφιές την 27χρονη κόρη του με την κυνηγετική καραμπίνα, ενώ λίγα χρόνια πριν είχε μαχαιρώσει την σύζυγό του.

Ένα από τα πιο άγρια και αρρωστημένα εγκλήματα έλαβε χώρα σαν σήμερα, στις 21 Σεπτεμβρίου το 1981 στην Αθήνα, όταν ένας πατέρας πυροβόλησε με καραμπίνα την κόρη του, στην οποία είχε στήσει καρτέρι. Πριν χρόνια, ο ίδιος είχε μαχαιρώσει τη σύζυγό του- και μητέρα του κοριτσιού- 20 φορές.

Η Θεοδώρα Κ., όπως διαβάζουμε στη Μηχανή του Χρόνου, είχε σχολάσει από τη δουλειά της και επέστρεφε σπίτι. Ο πατέρας της, όμως της είχε στήσει καρτέρι και όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του την πυροβόλησε.

Ο Τύπος της εποχής έγραφε: «Η κοπέλα έβγαλε ουρλιαχτά πόνου και προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια. Μόλις είδε ότι ο φονιάς της ήταν εκείνος που την έφερε στον κόσμο, σωριάστηκε στο δρόμο, βγάζοντας αίμα από το στόμα». Περαστικοί μετέφεραν στον «Ευαγγελισμό» την κοπέλα, αλλά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Τον συνέλαβε τροχονόμος

Ο δολοφόνος, μετά το φονικό, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και με την καραμπίνα στο χέρι έτρεχε να διαφύγει. Πέρασε από τη λεωφόρο Συγγρού και στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, έπεσε πάνω σε έναν τροχονόμο με μοτοσυκλέτα. Ο τροχονόμος είχε ήδη ειδοποιηθεί από την Άμεσο Δράση για τη δολοφονία. Μόλις είδε τον λαχανιασμένο μεσήλικα με την καραμπίνα, κατάλαβε ότι πρόκειται για τον δολοφόνο, Δημήτριο Κ. και παρά τις προσπάθειές του να διαφύγει, ο τροχονόμος τον συνέλαβε.

Είχε μαχαιρώσει 20 φορές τη γυναίκα του

Ο Δημήτριος Κ. είχε καταδικαστεί για δολοφονία το 1957, όταν σκότωσε έναν γνωστό της συζύγου του, επειδή πίστευε πως ήταν εραστής της, ενώ είχε μαχαιρώσει είκοσι φορές τη γυναίκα του, αλλά ευτυχώς κατάφερε να επιβιώσει. Μετά την ανάρρωσή της βέβαια, οδηγήθηκε σε νευρολογική κλινική, όπου πέρασε τα επόμενα χρόνια της ζωής της.

Ο δολοφόνος δικάστηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή, αλλά το 1976, μετά από 16 χρόνια, αποφυλακίστηκε.

Η μετακόμιση που εξαγρίωσε τον πατέρα

Η κόρη του Θεοδώρα, η οποία ζούσε πια μόνη της, παρά τη δολοφονική απόπειρα σε βάρος της μάνας της, δέχτηκε τον πατέρα της να τον φιλοξενήσει και έμειναν μαζί για πέντε χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 1981 όμως, η Θεοδώρα μετακόμισε στις Τζιτζιφιές, μην δίνοντας τη διεύθυνση της, για να μην την βρει ο πατέρας της.

Ο Δημήτριος Κ. έγινε έξαλλος όμως και για μέρες, τριγυρνούσε μαινόμενος στις περιοχές της Αθήνας, με το αυτοκίνητο και την καραμπίνα του, ψάχνοντάς την.

Μόλις εμφανίστηκε την πυροβόλησε

Στις 21 Σεπτεμβρίου κατάφερε να εντοπίσει τη νέα διεύθυνση της Θεοδώρας. Πάρκαρε στη γωνία και την περίμενε να σχολάσει. Μόλις εκείνη εμφανίστηκε, την πυροβόλησε με την καραμπίνα στο στήθος.

Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας ανέφεραν ότι ο δράστης “ζήλευε την κόρη του“, “δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς εκείνη” ενώ αρκετοί τον χαρακτήρισαν ως “διαταραγμένο” και “εκρηκτικό“.

