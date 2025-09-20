Παιδική κακοποίηση: Δύο ανήλικες βρέθηκαν κλειδωμένες σε ψυγείο φορτηγού με 0 βαθμούς στις ΗΠΑ (vid)

Δύο ανήλικες βρέθηκαν κλειδωμένες σε ψυγείο φορτηγού στις ΗΠΑ, μετά από σοβαρό τροχαίο. Οδηγός συνελήφθη για παιδική κακοποίηση.

Ένα φαινομενικά "συνηθισμένο" τροχαίο πολλαπλής σύγκρουσης στην Interstate 15 στο Lindon της Γιούτα, μετατράπηκε σε μια υπόθεση που σοκάρει την κοινή γνώμη. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο για να διαχειριστούν το ατύχημα, εντόπισαν κάτι που τους πάγωσε το αίμα.

Καθώς πλησίασαν ένα φορτηγό που είχε εμπλακεί στη σύγκρουση, ένας τροχονόμος διέκρινε "δύο μάτια" να τον κοιτούν μέσα από τα κενά της πίσω πόρτας του ψυγείου. Όταν πλησίασε και ρώτησε τον οδηγό, εκείνος φάνηκε αιφνιδιασμένος και τελικά παραδέχτηκε: "Υπάρχουν παιδιά μέσα στο φορτηγό."

Ανατριχιαστική ανακάλυψη

Οι αστυνομικοί άνοιξαν την ψυκτική καρότσα και βρήκαν δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 12 και 14 ετών, κλειδωμένα μέσα σε θερμοκρασία σχεδόν 0°C, με λίγα κλινοσκεπάσματα και καμία δυνατότητα εξόδου.

Ο οδηγός του φορτηγού, 28χρονος Jacob Ortell Scott, ήταν ετεροθαλής αδελφός των κοριτσιών και, όπως ισχυρίστηκε, τα μετέφερε στη Salt Lake City για εξετάσεις και για να βοηθήσουν συγγενή που περιμένει δίδυμα.

Συνελήφθη για παιδική κακοποίηση

Οι αρχές δεν διαπίστωσαν στοιχεία εμπορίας ανηλίκων, όμως η πράξη του να τις κλειδώσει σε επικίνδυνες συνθήκες, ήταν αρκετή για να του απαγγελθούν κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων (κακούργημα τρίτου βαθμού).

Ο δικαστής Sean Petersen αποφάσισε να τον κρατήσει χωρίς εγγύηση, κάνοντας λόγο για "σοβαρό κίνδυνο για το κοινό".

Ήρωες με στολή: Ο ρόλος των αστυνομικών

Ο τροχονόμος που εντόπισε τα παιδιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KGNS, τράβηξε αρχικά μια φωτογραφία από την πίσω πλευρά του φορτηγού και τότε παρατήρησε το μικρό κενό στην πόρτα και τα μάτια να τον κοιτούν.

"Ήταν φοβισμένες. Νόμιζαν ότι εκείνες ή ο αδελφός τους θα μπλέξουν. Αλλά τελικά ηρέμησαν," δήλωσε ο αστυνόμος Morgan.

Παγιδευμένες σε θερμοκρασία θανάτου

Η ψυκτική καρότσα είχε θερμοκρασία κοντά στους 30°F (-1°C) – επίπεδα που μπορεί να προκαλέσουν υποθερμία σε λιγότερο από μία ώρα. Τα κορίτσια είχαν ήδη περάσει δύο ώρες παγιδευμένα.

Ευτυχώς, καμία από τις δύο δεν τραυματίστηκε και έχουν ήδη καταθέσει στις κοινωνικές υπηρεσίες και την αστυνομία.

"Είναι κοινή λογική. Δεν μεταφέρουμε ανθρώπους σε κλειστά φορτηγά ψυγεία," δήλωσε ο αξιωματικός. "Υπάρχουν ασφαλέστεροι τρόποι να ταξιδεύεις, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά."

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ