Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιάρι: «Αυτό δεν είναι σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας» (vid)

Βίντεο που δείχνει πώς παράγεται το χαβιάρι άφησε άφωνους και αηδιασμένους τους θεατές, καθώς η εικόνα της διαδικασίας απέχει πολύ από την πολυτελή φήμη που συνοδεύει το προϊόν.

Πολλοί χρήστες στα social media παραδέχθηκαν ότι πίστευαν πως ο τρόπος συγκομιδής του χαβιαριού ήταν «αστείο» όταν τον πρωτοάκουσαν, ενώ άλλοι τον χαρακτήρισαν «αηδιαστικό». Το βίντεο δείχνει ψάρια να ανοίγονται με μαχαίρι ώστε να αφαιρεθεί ο πολύτιμος γόνος, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα ή τεχνική.

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο στο X, ένας χρήστης αστειεύτηκε παραθέτοντας στίχους από το τραγούδι Waitin' της Kelela, το οποίο είχε συνδεθεί με παλαιότερο viral στιγμιότυπο για το χαβιάρι. Άλλος σχολίασε με απορία: «Ούτε πλύσιμο ή ξέπλυμα των αυγών; Κατευθείαν καρύκευμα και στο στομάχι;». Ένας τρίτος παραδέχτηκε: «Πίστευα πραγματικά ότι ήταν αστείο όταν το πρωτοάκουσα μικρός».

Χαβιάρι: Το σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας... που αηδίασε το κοινό

Κάποιος χρήστης απευθύνθηκε ακόμη και στο Grok, το AI bot του X, ρωτώντας αν η μέθοδος που φαίνεται στο βίντεο μπορεί να βλάψει την υγεία. Το Grok απάντησε πως το χαβιάρι είναι πλούσιο σε ωμέγα-3, βιταμίνες και πρωτεΐνες, αλλά έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή να περιέχει βαρέα μέταλλα, όπως υδράργυρο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι υπάρχει μικρός κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης εάν δεν είναι φρέσκο, τονίζοντας πως η κατανάλωση πρέπει να γίνεται με μέτρο.

Παρά τις διατροφικές πληροφορίες, πολλοί χρήστες δήλωσαν πως η εικόνα ήταν αρκετά αποθαρρυντική. Το χαβιάρι θεωρείται σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας, αλλά στην πραγματικότητα είναι τα γονιμοποιημένα αυγά του οξύρρυγχου και άλλων ψαριών.

Παραδοσιακά, η συγκομιδή απαιτούσε τον θάνατο του ψαριού και χειροκίνητη εξαγωγή του γόνου. Σήμερα, πιο «φιλικές» μέθοδοι όπως το no-kill ή stripping επιδιώκουν να μειώσουν τη βλάβη στο ψάρι, ωστόσο πολλοί παραγωγοί εξακολουθούν να επιλέγουν τη θανατηφόρα μέθοδο, θεωρώντας ότι έτσι εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα.

