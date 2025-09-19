Βρετανίδα αποκαλύπτει σοκαριστικές πληροφορίες για τα "Dubai porta potty" και τα «περίεργα φετίχ» για πρίγκιπα

Μια Βρετανίδα περιγράφει πώς ένας άνδρας από το Ντουμπάι φέρεται να της πρόσφερε 16.000 λίρες για να συμμετάσχει σε περίεργα φετίχ για πρίγκιπα, προειδοποιώντας για πιθανούς κινδύνους sex trafficking και εκμετάλλευσης μέσω Instagram.

Μια Βρετανίδα influencer η Saint Mullan αποκάλυψε ότι δέχτηκε μήνυμα στο Instagram από έναν άνδρα που φέρεται να συνδέεται με έναν πρίγκιπα στο Ντουμπάι. Στην επικοινωνία, της προσφέρθηκε το ποσό των £16.000 για να ταξιδέψει στο Ντουμπάι και να συμμετάσχει σε περίεργες φετίχ δραστηριότητες, όπως feet και urination fetishes.

Η Saint μοιράστηκε την εμπειρία της στο TikTok, εξηγώντας ότι η πρόταση της φάνηκε ύποπτη και επικίνδυνη, και θέλησε να προειδοποιήσει άλλες γυναίκες για τέτοιου είδους scams και sex trafficking.

Η σοκαριστική πραγματικότητα των Dubai porta potty parties

Το φαινόμενο γνωστό ως Dubai porta potty περιλαμβάνει επικίνδυνες πρακτικές όπου γυναίκες ταξιδεύουν στο Ντουμπάι για να συμμετάσχουν σε φετίχ parties, συχνά με σεξουαλική εκμετάλλευση και στοιχεία trafficking.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά τον θάνατο του Ουκρανού μοντέλου Maria Kovalchuk και τις αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ της BBC Eye Investigations, Death in Dubai: #Dubaiportapotty, το οποίο έδειξε ότι γυναίκες όπως η Monic Karungi και η Kayla Birungi οδηγήθηκαν στο Ντουμπάι υπό ψευδείς προφάσεις και εκβιάστηκαν σε σεξουαλικές πράξεις.

Προειδοποιήσεις για διαδικτυακές προσφορές

Η ιστορία της Saint Mullan υπογραμμίζει τους κινδύνους των προσφορών μέσω social media. Όπως εξηγεί:

"Όταν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, συνήθως υπάρχει κακόβουλη πρόθεση. Πάντα να πηγαίνετε με φίλους και να μην αποδέχεστε αγνώστους."

Ειδικοί προειδοποιούν για πιθανό sex trafficking, scams και σεξουαλική εκμετάλλευση σε τέτοιες προσφορές, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με πολυτελή events ή γνωστά πρόσωπα.

Η προσφορά της Saint Mullan δείχνει πόσο επικίνδυνες μπορούν να είναι οι διαδικτυακές προσκλήσεις για Dubai porta potty parties. Η ιστορία της λειτουργεί ως προειδοποίηση για νέες γυναίκες να προσέχουν, να ενημερώνονται και να παίρνουν μέτρα προστασίας πριν ταξιδέψουν ή αποδεχτούν τέτοιου είδους προσφορές.

Η ενημέρωση και η προσοχή παραμένουν η καλύτερη προστασία απέναντι σε sex trafficking και επικίνδυνες σεξουαλικές προσφορές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ