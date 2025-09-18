Έξαλλος ο Σοϊλέδης στο Exathlon με συμπαίκτριά του: «Είπε ότι είχα μούσια τόσα χρόνια γιατί έχω προγούλια και πετάνε τα αυτιά μου» (vid)

Ο Άρης Σοϊλέδης ενοχλήθηκε με τα όσα του είπε στο Exathlon η Καρολίνα Καλύβα για την εμφάνισή του.

Ανανεωμένοι εμφανίστηκαν οι Μπλε του Exathlon καθώς αρκετοί άντρες αποφάσισαν να ξυριστούν. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Γιώργο Καράβα. Ο παρουσιαστής του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ ζήτησε από τον Άρη Σοϊλέδη να σχολιάσει την απόφασή τους να αλλάξουν το look τους.

Κι ενώ η κουβέντα φάνηκε να πηγαίνει προς τον... χαβαλέ, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ φάνηκε ενοχλημένος από την στάση μιας συμπαίκτριάς του και συγκεκριμένα της Καρολίνας Καλύβα.

Το σχόλιο της Καλύβα σε Σοϊλέδη και η ενόχλησή του

Ο Άρης Σοϊλέδης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε λίγο για χαβαλέ, μήπως αφήσουμε μουστάκι, μήπως κάνουμε κάτι. Λέει ο Γκιουλέκας “αν βάλω τον κρίκο, θα μείνω με το μουστάκι”, τον έχασε τον κρίκο, ξυρίσαμε και το μουστάκι. Μετά ξυρίζω και τον Ντάνιελ, άντε λέω, αφού το κάνατε εσείς, θα το κάνω και γω».

Ωστόσο, στη συνέχεια η συζήτηση σοβάρεψε με τον πρώην ποδοσφαιριστή να λέει: «Ξυρίζομαι και γω αλλά είχα την ατυχία να πέσω στο φαινόμενο Κάρολ. Μόλις βγήκα στην κουζίνα, μου κάνει “α, 45 χρονών και πετάνε τα αυτιά σου”. Έπεσε εκεί καμπανιά, προσβολή κατευθείαν».

Και συνέχισε: «Αφού έχει προσβάλλει τη μισή ομάδα, είπε να προσβάλλει και μένα σήμερα. Μετά, αφού έφυγα από το τραπέζι, άκουσα που είπε ότι “γι’ αυτό είχε μούσια τόσα χρόνια, γιατί έχει προγούλια και πετάνε τα αυτιά του”, άλλο αυτό.

«Γενικά καλά πάει η ομάδα, υπάρχουν τέτοια πηγαδάκια υπόγεια. Εγώ δεν τα γουστάρω αυτά αλλά πάμε παρακάτω», συμπλήρωσε ο Άρης Σοϊλέδης, με την Καρολίνα Καλύβα να παίρνει τον λόγο: «Καθόλου υπόγεια, με το που ήρθε του τα είπα... Απλώς λίγο πριν, μου έλεγε πόσο δεν του πάει το να ξυρίζεται, γι αυτό και δεν το κάνει. Εγώ προσπαθούσα να τον μεταπείσω να μην το κάνει. Σε δύο μέρες θα ξαναβγούν, δεν έγινε κάτι...», με τον συμπαίκτη της να αντιδρά και να ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

Σοϊλέδης: Άρα όταν κάποιος σου λέει ότι δεν του πάει κάτι, εσύ του λες ότι πετάνε τα αυτιά του, ότι έχει προγούλια, όπως είπες για το Πηλίδη ότι θέλουν ευθυγράμμιση τα δόντια του, όπως είπες και για τη Δώρα ότι δεν είναι δυνατή και δεν έχει τσαμπουκά, όπως έχεις πει και για τους υπόλοιπους άντρες ότι δεν τους νοιάζει αν παίζουν οι γυναίκες, γενικά έχεις πει πάρα πολλά, γι αυτό πρόσεχε λίγο τι λες...».

Καλύβα: Τώρα το λέει ότι έχει πειραχθεί. Εκείνη την ώρα όταν του είπα για την εμφάνισή του, έφυγε και πήγε μέσα. Δεν κατάλαβε τόσο πολύ το βάρος που πήρε...

Σοϊλέδης: Γενικά εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν πειραχθεί και να το έχουν κρατήσει μέσα τους...

Καλύβα: Δεν πειράχθηκε κανένας

Σοϊλέδης: Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τους άλλους και να μην προσβάλλεις όπως δεν σε προσβάλλει κανένας. Είναι πολύ απλό αυτό που σου λεω

