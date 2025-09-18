Γιάμαλη για την σχέση της με τον σύντροφό της: «Αν διαφωνούσαμε πολιτικά, δεν θα τα βρίσκαμε σε όλα τα άλλα» (vid)

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε για τον σύντροφό της και την σχέση τους αλλά και για τον λόγο που κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα social media.

Η Αναστασία Γιάμαλη, ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», όπου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της, τον σύντροφό της και τον λόγο που διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα social.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι διατηρεί σχέση με κάποιον που δεν ανήκει στον χώρο των media και προτιμά να κρατά την ιδιωτικότητα της σχέσης τους. Όπως ανέφερε αρχικά:

«Έχω σχέση! Στον σύντροφό μου δεν αρέσει η δημοσιότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Είναι μεγάλο το βάρος του να πρέπει να έχεις τα μάτια σου 14 οπουδήποτε, οπότε δεν θέλω να του βάλω ένα πρόσθετω βάρος. Είμαι πολύ τυχερή στην κοινωνικότητά μου και στις εξόδους μου, ο κόσμος με σέβεται και με προσεγγίζει με αγάπη και με ζεστασιά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η σχέση της βρίσκεται σε μια ισορροπία και το γεγονός ότι ταιριάζουν πολιτικά είναι κάτι που τους ευνοεί στο πως κυλάει. «Αν διαφωνούσαμε πολιτικά, δεν θα τα βρίσκαμε σε όλα τα άλλα» είπε μεταξύ άλλων η ίδια.

«Φροντίζω και φροντίζομαι, αυτό λέει ο φεμινισμός. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά να μαγειρέψω για τους ανθρώπους μου. Μαγειρεύω και μου μαγειρεύουν όμως, γιατί αυτή την ισορροπία έχουμε βρει μεταξύ μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε μια σχέση που ο καλός μου θα μου πει “δεν σε έχω για να πλένεις πιάτα, άστο θα το κάνω εγώ”. Για εμένα αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν θεωρεί κανείς μας δεδομένο ότι είναι δουλειά της/του το να πλύνει τα πιάτα, μοιραζόμαστε την όποια κατάσταση».

