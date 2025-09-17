iOs 26: Η νέα ενημέρωση της Apple εξοργίζει χρήστες iPhone λόγω πολλών προβλημάτων (vid)

Η Apple κυκλοφόρησε και επίσημα το νέο iOS 26, όμως πολλοί χρήστες iPhone εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, καθώς η ενημέρωση φαίνεται να «κατέστρεψε» μια βασική λειτουργία της συσκευής τους.

Η Apple παρουσίασε τα τελευταία iPhone στην πρόσφατη εκδήλωση στην Καλιφόρνια, όπου οι νέες αποχρώσεις των Pro μοντέλων δίχασαν το κοινό. Ωστόσο, η κυκλοφορία του iOS 26 είναι αυτή που τραβά πλέον τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ενημέρωση υπόσχεται περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής της αρχικής οθόνης, καθώς και το «Liquid Glass», ένα νέο εφέ που αλλάζει την εμφάνιση των εικονιδίων και των widgets. Πολλοί το θεωρούν τη σημαντικότερη αναβάθμιση των τελευταίων ετών.

Η διαμάχη για τη διάρκεια της μπαταρίας: «Δεν βγάζει μέρα μία πλήρης φόρτιση»

Παρά τον ενθουσιασμό, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την απόδοση της μπαταρίας μετά την εγκατάσταση. Κάποιος χρήστης έγραψε: «Φόρτισα πλήρως το τηλέφωνό μου πριν 58 λεπτά και ήδη έπεσε στο 79%. Το iOS 26 το μετατρέπει σε "τούβλο"».

Άλλος πρόσθεσε: «Από την αναβάθμιση το τηλέφωνό μου "καίει" συνεχώς και η υγεία της μπαταρίας έπεσε στο 80%. Δεν άλλαξα καμία συνήθεια φόρτισης», με έναν τρίτο να σχολιάζει: «Το iOS 26 τρώει μπαταρία! Συνήθως φορτίζω μόνο το βράδυ, τώρα δεν βγάζει τη μέρα».

Η απάντηση της Apple: «Μετά από μία ενημέρωση είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό»

Η Apple εξήγησε ότι η πτώση της μπαταρίας είναι προσωρινή: «Μετά από μια σημαντική ενημέρωση, είναι φυσιολογικό να υπάρχει προσωρινός αντίκτυπος στη διάρκεια της μπαταρίας και στις θερμοκρασίες. Η συσκευή ολοκληρώνει διαδικασίες στο παρασκήνιο, όπως ευρετηρίαση δεδομένων, λήψη αρχείων και ενημέρωση εφαρμογών».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι, μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διεργασίες, η απόδοση επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο ή και βελτιώνεται.

Η Apple υπενθύμισε ότι αρκετά παλιά μοντέλα χαρακτηρίζονται πλέον «απαρχαιωμένα» και δε θα μπορούν να «τρέξουν» τη νέα ενημέρωση. Έτσι, όσοι χρήστες έχουν συσκευές που υποστηρίζουν το iOS 26 μπορούν να θεωρούν τον εαυτό τους... τυχερό.

