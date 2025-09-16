Διαθέσιμο το iOS 26, η μεγαλύτερη αναβάθμιση λογισμικού του iPhone μέχρι σήμερα

Το iOS 26 είναι εδώ και διαθέσιμο για όλους

Η Apple παρουσίασε το νέο iOS 26, μια από τις πιο σημαντικές ενημερώσεις για το iPhone, διαθέσιμη για τα μοντέλα από το iPhone 11 και μετά. Η ενημέρωση χαρακτηρίζεται από τον νέο σχεδιασμό Liquid Glass, ο οποίος φέρνει ημιδιαφανή μενού, κουμπιά και εικονίδια, προσδίδοντας έναν πιο μοντέρνο και ζωντανό χαρακτήρα στην οθόνη.

Μεταξύ των αλλαγών, η οθόνη κλειδώματος ανανεώθηκε ώστε να προσαρμόζει αυτόματα το μέγεθος του ρολογιού για καλύτερη αισθητική και λειτουργικότητα, ενώ πλέον υποστηρίζει προβολή εξωφύλλων άλμπουμ σε πλήρη οθόνη για τραγούδια που παίζονται μέσω Apple Music. Στο iMessage, εισάγονται νέες δυνατότητες όπως φόντα συνομιλιών, δημοσκοπήσεις σε ομαδικές συζητήσεις, αποστολή Apple Cash σε ομαδικές συνομιλίες, καθώς και ενδείξεις πληκτρολόγησης που βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης.

Μια σημαντική προσθήκη στην εφαρμογή Apple Music είναι το AutoMix, το οποίο αντικαθιστά το παλιό Crossfade, προσφέροντας πιο ομαλή μετάβαση μεταξύ τραγουδιών, παρόμοια με τη δουλειά ενός DJ. Επίσης, το iOS 26 ενσωματώνει την εφαρμογή Preview, μια έκδοση της αντίστοιχης εφαρμογής του Mac, επιτρέποντας επεξεργασία και σημειώσεις σε αρχεία PDF και εικόνες απευθείας στο iPhone.

Στον τομέα των κλήσεων, το Call Screening ζητά από άγνωστους καλούντες πληροφορίες πριν την αποδοχή της κλήσης, ενώ το Hold Assist διαχειρίζεται την αναμονή, ειδοποιώντας τον χρήστη όταν η κλήση είναι έτοιμη. Επίσης, για τα iPhone 15 Pro και νεότερα, προσφέρεται μια προσαρμοζόμενη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, που βελτιστοποιεί την απόδοση για μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας.

Το CarPlay έχει επίσης ανανεωθεί με τον νέο σχεδιασμό Liquid Glass, επιτρέποντας πλέον αποστολή και λήψη μηνυμάτων με Tapbacks, προβολή καρφιτσωμένων συνομιλιών, compact εμφανίσεις κλήσεων και πρόσβαση σε widgets και Live Activities στην οθόνη dashboard. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να μεταδίδουν ασύρματα βίντεο μέσω AirPlay στην οθόνη του αυτοκινήτου, αλλά μόνο όταν αυτό είναι σταθμευμένο.

Η διάθεση του iOS 26 καλύπτει μια ευρεία γκάμα μοντέλων iPhone, από το iPhone 8 και 11 έως τα πιο πρόσφατα iPhone 17 και iPhone Air, προσφέροντας στους χρήστες μια αναβαθμισμένη εμπειρία στο οικοσύστημα της Apple με εμφανείς βελτιώσεις τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητα.