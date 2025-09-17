Κυκλοφοριακό «χάος» στους δρόμους της Αττικής ενόψει του Ολυμπιακός-Πάφος στο «Γ.Καραϊσκάκης»

Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς το απόγευμα της Τρίτης, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι κατευθύνονται προς το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση Ολυμπιακού – Πάφου, στο πλαίσιο του Champions League.

Μεγάλη αναμένεται η ταλαιπωρία στους δρόμους της Αττικής από το απόγευμα, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι κατευθύνονται προς το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον αγώνα Champions League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Πάφο.

Σύμφωνα με την εικόνα της κίνησης, ήδη καταγράφονται έντονα προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Κηφισού (και στα δύο ρεύματα): Συνεχής επιβράδυνση από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι τον Κηφισό

Λεωφόρος Συγγρού : Σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά, καθώς αποτελεί την κύρια δίοδο προς το γήπεδο

Αττική Οδός : Επιβραδύνσεις στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης και της Δουκίσσης Πλακεντίας

Πειραιάς – Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυξημένη κίνηση σε Φάληρο και Νέο Φάληρο, με τα αυτοκίνητα να κινούνται σημειωτόν

Μεσογείων: Από το Νομισματοκοπείο μέχρι και το κέντρο υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση και δεν συνιστάται

Κέντρο: Οι περισσότεροι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας (Σταδίου, Βασ. Σοφίας κλπ.) είναι από το μεσημέρι φίσκα

Συμβουλές για τους φιλάθλους

Οι φίλοι του Ολυμπιακού και της Πάφου καλό είναι να κινηθούν νωρίς προς το γήπεδο, ώστε να αποφύγουν την κορύφωση της κίνησης μετά τις 19:00, ενώ συνίσταται η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Η γραμμή 1 του Μετρό (στάση «Φάληρο») αποτελεί την ασφαλέστερη και ταχύτερη λύση.

Για όσους έρχονται από τα νότια προάστια, η πρόσβαση μέσω τραμ (στάση «ΣΕΦ») μπορεί να μειώσει την ταλαιπωρία.

