Τα iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 και macOS 26 θα είναι διαθέσιμα από τις 15 Σεπτεμβρίου

Τα νέα λειτουργικά της Apple έρχονται σε λίγες ημέρες

Η Apple ανακοίνωσε ότι τα νέα λειτουργικά συστήματα iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 και macOS 26 θα είναι διαθέσιμα για λήψη και εγκατάσταση στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, μόλις βγουν από την έκδοση beta. Φέτος, η εταιρεία εισάγει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Liquid Glass που χαρακτηρίζεται από διάφανα και ρευστά στοιχεία στο περιβάλλον χρήσης της, προσφέροντας μια ανανεωμένη και πιο ομαλή αισθητική στα συστήματα της.

Επιπλέον, η Apple άλλαξε τον τρόπο ονομασίας των λειτουργικών, ώστε ο αριθμός έκδοσης να αντιστοιχεί στο έτος κυκλοφορίας, κάτι που σημαίνει ότι τα iOS 26, iPadOS 26 κλπ. θα αντικαταστήσουν την παραδοσιακή αρίθμηση που μέχρι τώρα ήταν iOS 18, iOS 19 κ.ο.κ.

Η νέα σειρά iPhone 17 θα κυκλοφορήσει με προεγκατεστημένο το iOS 26, ενώ το ίδιο λειτουργικό σύστημα θα είναι διαθέσιμο για λήψη και στα iPhone από το μοντέλο 11 και έπειτα, συμπεριλαμβανομένων όλων των iPhone SE δεύτερης γενιάς και μετά. Η συμβατότητα για το watchOS 26 καλύπτει τα νεότερα Apple Watch μοντέλα, μαζί με το Apple Watch SE δεύτερης γενιάς, το Apple Watch Series 6 και τις πιο πρόσφατες εκδόσεις Ultra.

Όσον αφορά το macOS 26, το οποίο φέρει την κωδική ονομασία macOS Tahoe, θα υποστηρίζεται σε συγκεκριμένα μοντέλα Mac, όπως το MacBook Air και MacBook Pro που κυκλοφόρησαν μετά το 2020 με Apple silicon, καθώς και σε επιλεγμένα μοντέλα MacBook Pro 16 ιντσών του 2019, και Mac mini, Mac Studio που έχουν κυκλοφορήσει από το 2020 και το 2022 αντίστοιχα.

Το iPadOS 26 θα είναι διαθέσιμο σε iPad Pro 12,9 ιντσών από την τρίτη γενιά και μετά, στο iPad Pro 11 ιντσών από την πρώτη γενιά και μετά, καθώς και σε iPad Air τρίτης γενιάς και νεότερα, iPad όγδοης γενιάς και μετά, και iPad mini πέμπτης γενιάς και μετά.