Η Apple θα χρησιμοποιήσει το Touch ID στο πρώτο foldable iPhone

Νέες πληροφορίες για το foldable iPhone

Η Apple ετοιμάζεται να λανσάρει το πρώτο της αναδιπλούμενο iPhone, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, αποτελώντας μέρος ενός τριετούς σχεδιαστικού πλάνου για την ανανέωση της σειράς iPhone. Μια αξιοσημείωτη αλλαγή σε αυτό το νέο μοντέλο είναι η επαναφορά του αισθητήρα Touch ID, μιας τεχνολογίας που είχε να χρησιμοποιηθεί από την εποχή του τρίτης γενιάς iPhone SE. Η επιστροφή αυτή του Touch ID αποτελεί μια «αναδρομή» σε παλαιότερα χαρακτηριστικά, αφού μετά το Face ID, η Apple φαίνεται να αλλάζει τακτική για το πώς οι χρήστες θα ξεκλειδώνουν τη συσκευή τους.

Αρχικά, η Apple σκοπεύε να τοποθετήσει τον αισθητήρα αφής με τεχνολογία on-cell, η οποία τοποθετεί μια επιπλέον επιφάνεια πάνω στην οθόνη, όμως τελικά επέλεξε την τεχνολογία in-cell όπου οι αισθητήρες αφής είναι ενσωματωμένοι απευθείας μέσα στην οθόνη. Η λύση in-cell επιτρέπει πιο λεπτό πάχος οθόνης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα, όπου η επιπλέον στρώση του on-cell θα μπορούσε να δημιουργήσει πιο ορατές πτυχές στην αναδιπλούμενη οθόνη.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται επίσης να έχει τέσσερις κάμερες και θα κυκλοφορήσει σε χρώματα όπως λευκό, μαύρο, ανοιχτό μπλε και ανοιχτό χρυσό. Παρά την αναμονή για την επιβεβαίωση αυτών των φημών, η επόμενη παρουσίαση της Apple για το 2025 είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα και αναμένεται να παρουσιάσει και άλλες ενδιαφέρουσες συσκευές, μεταξύ των οποίων ένα πολύ λεπτό μοντέλο με την ονομασία iPhone Air, με απλή κάμερα και το βασικό τσιπ A19.

Η κυκλοφορία του foldable iPhone με Touch ID θα προσφέρει μια νέα εμπειρία στους χρήστες iPhone, ενσωματώνοντας μοντέρνα και ανέπαφα χαρακτηριστικά μαζί με μια τεχνολογία που έχει αγαπηθεί ως αξιόπιστη και γρήγορη μέθοδος ξεκλειδώματος.