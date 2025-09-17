Γιατί δεν πρέπει να πίνουμε ποτέ καπουτσίνο μετά τις 11 το πρωί: Η εξήγηση διάσημου σεφ (vid)

Μάθε γιατί ο διάσημος Ιταλός σεφ Gino D’Acampo υποστηρίζει ότι ο καπουτσίνο δεν πρέπει να καταναλώνεται μετά τις 11 το πρωί — και ποια είναι η επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτόν τον ιταλικό κανόνα.

Ο διάσημος Ιταλός σεφ προκαλεί «πόλεμο» στους λάτρεις του καφέ. Ο Gino D’Acampo, ο αγαπημένος Ιταλός τηλεοπτικός σεφ, «άναψε φωτιές» στο διαδίκτυο με τη δήλωσή του ότι οι καπουτσίνο δεν πρέπει να καταναλώνονται μετά τις 11 το πρωί. Το viral βίντεο του στο TikTok έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,4 εκατομμύρια προβολές.

Ο λόγος; Όχι η καφεΐνη, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά... η πέψη.

Ο κανόνας του ιταλικού καφέ: Πρωί με γάλα, βράδυ με ένταση

Ο 48χρονος Gino, γνωστός για την εκπομπή του An Italian In… και τα πετυχημένα του βιβλία μαγειρικής, εξήγησε: «Για έναν Ιταλό, υπάρχει ώρα για καπουτσίνο και ώρα για εσπρέσο. Ο εσπρέσο πίνεται όλη μέρα, ακόμα και μετά το φαγητό, γιατί βοηθά στην πέψη».

Όπως υποστηρίζει, η καφεΐνη ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, κάτι που οδηγεί σε καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Αντίθετα, ο καπουτσίνο με το γάλα του «ρίχνει» την πέψη και δεν ενδείκνυται μετά από γεύμα. «Το γάλα βαραίνει το στομάχι. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνεις μετά από φαγητό είναι να πιεις καπουτσίνο».

Τι λέει η ιταλική κουλτούρα για τον καφέ;

Η Ιταλία έχει αυστηρούς, άτυπους κανόνες όταν πρόκειται για καφέ:

Καπουτσίνο και latte μόνο το πρωί

Εσπρέσο μετά από γεύματα

Macchiato ή ristretto για όλη τη μέρα

Στην Ιταλία, το γάλα θεωρείται πρωινή τροφή. Ένα καπουτσίνο με ένα cornetto είναι η απόλυτη πρωινή εμπειρία. Όμως μετά τις 11:00, η κατανάλωση γάλακτος θεωρείται κακή για την πέψη και... απλώς αγένεια προς την παράδοση.

Οι αντιδράσεις των fans: «Κι η τιραμισού τι είναι;»

Φυσικά, τα σχόλια στο TikTok ήταν επικά:

«Δεν κάνει γάλα μετά το φαγητό, αλλά επιτρέπεται... τιραμισού; Οι Ιταλοί είναι οι καλύτεροι!»

«Θα πιω καπουτσίνο ό,τι ώρα θέλω. Ζω στην ελευθερία!»

«Δηλαδή να κόψουμε και το cheesecake μετά το δείπνο;»

Ο Gino, ωστόσο, παραμένει πιστός στην ιταλική φιλοσοφία – και σε όσους θέλουν να ζουν "la dolce vita", ίσως να αξίζει να την ακολουθήσουν.

