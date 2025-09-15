Συνελήφθη στη Χίο 62χρονος Τούρκος με 12.500 κινητά: Στο στόχαστρο της ΕΥΠ για οργανωμένο έγκλημα

Εντυπωσιακή επιχείρηση στη Χίο: Λιμενικό και ΕΥΠ συνέλαβαν δύο Τούρκους υπηκόους, 62 και 72 ετών, με 12.500 λαθραία κινητά. Ο 62χρονος φέρεται να συνδέεται με δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και διακίνησης μεταναστών.

Στη Χίο συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 62 και 72 ετών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του Κεντρικού Λιμεναρχείου, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). Οι αρχές εντόπισαν συνολικά 12.500 κινητά τηλέφωνα χωρίς νόμιμα παραστατικά, που προορίζονταν για εξαγωγή στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος βρισκόταν στο «ραντάρ» της ΕΥΠ, καθώς υπήρχαν ενδείξεις για εμπλοκή του στη διακίνηση μεταναστών. Κατά τον έλεγχο σε ιστιοφόρο σημαίας Τουρκίας, όπου επέβαιναν οι δύο άνδρες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 κινητά, ενώ σε ένα van που χρησιμοποιούσε ο 62χρονος βρέθηκαν επιπλέον 8.500 συσκευές. Τα κινητά ήταν απλά τηλέφωνα, χωρίς κουτιά ή παρελκόμενα, και δεν συνοδεύονταν από νόμιμα παραστατικά.

Στο όχημα βρέθηκαν επίσης δύο φορτωτικές, οι οποίες ήταν ελλιπείς, καθώς δεν ανέγραφαν αριθμό, μεταφορικό μέσο ή ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη. Οι συσκευές δεν είχαν λάβει άδεια εξαγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης τους ανέρχεται σε περίπου 695.000 ευρώ.

Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι τα κινητά προορίζονταν για μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων στην Τουρκία, ενισχύοντας την επιτήρηση και των διασυνοριακών δικτύων λαθρεμπορίου. Η υπόθεση αναδεικνύει τη στενή συνεργασία των διωκτικών και πληροφοριακών αρχών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων ή κυκλωμάτων στη διακίνηση των κινητών τηλεφώνων.

