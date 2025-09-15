ΛΕΞ και Light κυκλοφόρησαν το νέο τους κομμάτι: Το εντυπωσιακό video clip σε σκηνοθεσία Βασίλη Κεκάτου (vid)

Το «Capo Dei Capi» από ΛΕΞ & Light μόλις κυκλοφόρησε! Το κινηματογραφικό video clip σε σκηνοθεσία Βασίλη Κεκάτου στο YouTube.

Το νέο τραγούδι «Capo Dei Capi» από τους ΛΕΞ και Light μόλις κυκλοφόρησε! Η πολυαναμενόμενη συνεργασία των δύο κορυφαίων καλλιτεχνών της ελληνικής ραπ σκηνής έκανε πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο YouTube και συγκεντρώνει χιλιάδες views μέσα σε λίγες ώρες.

Το επίσημο video clip του «Capo Dei Capi» φέρει την υπογραφή του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου. Η διεύθυνση φωτογραφίας ανήκει στον Γιώργο Βαλσάμη, το μοντάζ στον Λάμπη Χαραλαμπίδη, ενώ το production design επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Σκουρλέτης.

Η μουσική σύνθεση του κομματιού υπογράφεται από τους Destiny, Kest και Adams, ενώ τους στίχους έχουν γράψει οι ίδιοι οι ΛΕΞ και Light.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:

Νικολάκης Ζεγινόγλου, Ναταλία Σουίφτ, Εύα Σαμιώτη, Ιωάννης «Ίοκο» Κωτίδης, Εμμανουέλ Ελοζιέουβα, Ανδριάνα Σαράντη, Μάρα Βλαχοπούλου, Σοφία Κωστάρα, Ερρίκος Ράλλης, Λευτέρης Θωδάς, Ελένη Μενεξή, Ζουστίν Αρβανίτη, Άννα Γρηγοροπούλου, Δάφνη Δοδοπούλου, Εύα Σταματίου, Γιάννης Χρονόπουλος, Σέμι Σελάνι, Τιάνα Ντριμέρη, Γιάννης Γκουμαγιάς, Αουρέλ Τζιοπαλάι, Κατερίνα Λατιφαΐ, Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Κωστής Πανδής, Φίλιππος Δρέλλας, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πασχάλης Γκακούδης, Δημήτρης Λάσκαρης, Σαράντος Φράρος, Ελένη Παπαϊωάννου, Βασίλειος Γλύνις, Σωτήρης Χιώλος, Μαριλένα Καλιτσάκη, Γιάννης Παπάζαχαριου, Άαρον Ράπαϊ, Μαρία Παπαϊωάννου, Μύρτων Κατσιού, Χρήστος Ρικέτας, Λάμπης Ισμαΐλης, Γιάννης Γκέρτσος, Γιάννης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σταμάτης Κιότου, Μέγκαν Αβαγιάννου, Σωτήρης Βαγιανάκης, Δημήτρης Πίκουλας, Λυδία Μπερέτη, Αντώνης Καραγιάννης, Άγγελα Σάλιου, Κωνσταντίνος Πιστόπουλος, Αγγελική Παπαμιχαήλ.

