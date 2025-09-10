ΛΕΞ: Το επικρατέστερο σενάριο για το μέρος διεξαγωγής της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη (vid)

Με 22.000 εισιτήρια ήδη ανά χέρια των θαυμαστών του, η συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παραμένει σε αδιέξοδο, καθώς η ημερομηνία και ο χώρος διεξαγωγής δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, με το Καυτανζόγλειο να απομακρύνεται απ' το «κάδρο» των επιλογών.

Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης, το live του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε τεράστια ζήτηση.

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως, όμως η οργάνωση φαίνεται να παρουσίασε σημαντικά προβλήματα που εμποδίζουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το ζήτημα με το Καυτανζόγλειο και τα εισιτήρια που έχουν κατανεμηθεί

Η συναυλία είχε ανακοινωθεί για τις 18 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, όμως την επόμενη ημέρα έχει προγραμματιστεί αγώνας Super League 2 ανάμεσα σε Ηρακλή και ΠΑΟΚ Β. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, δεν είναι εφικτό να αποκατασταθεί ο χώρος, ενώ η σύμβαση του σταδίου δεν προβλέπει την παραχώρησή του σε τέτοιες συνθήκες. Έτσι, η διεξαγωγή της συναυλίας παραμένει στον... αέρα.

Πέρα από το αγωνιστικό πρόγραμμα, υπάρχουν ερωτηματικά και για τη χωρητικότητα του σταδίου. Το άνω διάζωμα παραμένει κλειστό λόγω στατικότητας, το κάτω διάζωμα δεν ξεπερνά τους 8.000 θεατές, ενώ στην αρένα δεν μπορούν να χωρέσουν πάνω από 6.000 με 7.000 άτομα. Οι αριθμοί απέχουν σημαντικά από τα 22.000 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του κοινού.

Οι νέες εναλλακτικές και η οικονομική ζημία του Καυτανζογλείου

Σύμφωνα με το rthess.gr, το αδιέξοδο έχει οδηγήσει σε αναζήτηση λύσης από την εταιρεία παραγωγής, η οποία εξετάζει εναλλακτικούς χώρους. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η μεταφορά της συναυλίας στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πιθανότατα την ίδια ημερομηνία.

Την ίδια ώρα, η Διοικούσα Επιτροπή του Καυτανζογλείου φαίνεται να χάνει έσοδα που θα έφταναν τις 50.000 ευρώ, ενώ οι χιλιάδες θαυμαστές του καλλιτέχνη παραμένουν σε αναμονή για οριστικές ανακοινώσεις.

