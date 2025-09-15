Χριστοδουλόπουλος: «Άφησα 3 σπίτια μου να βγουν σε πλειστηριασμό γιατί ήθελα 70.000 ευρώ για να τα φτιάξω» (vid)

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος εξήγησε τον λόγο που τα σπίτια του βγήκαν σε πλειστηριασμό.

Στην εκπομπή Happy Day του ALPHA μίλησε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος απάντησε για τα ακίνητά του που βγήκαν σε πλειστηριασμό.

«Άφησα να το πάρουν το σπίτι, γιατί άμα ήθελα εγώ να το φτιάξω, ήθελα 70.000 ευρώ. Οπότε, το άφησα και το πήραν. Ούτε που με νοιάζουν τα σπίτια, γιατί κανένα από τα εγγόνια μου δεν μπορούν να τα κρατήσουν. Δεν μπόρεσα να τα πληρώσω και τελείωσε, τα πήραν. Εγώ φταίω γι’ αυτό που έγινε», ανέφερε αρχικά ο λαϊκός τραγουδιστής.

Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος διαχείριση και ότι δεν τα πλήρωνε. «Έκανα λάθος διαχείριση χρημάτων. Τα είχα ξεχάσει τα σπίτια και δεν τα πλήρωνα. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν το σπίτι στην Αχαϊα, ήθελε πολλά λεφτά το σπίτι», είπε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Οι τρεις πλειστηριασμοί σε βάρος του Μάκη Χριστοδουλόπουλου

Σε βάρος του Μάκη Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του έχουν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί για ακίνητα και δικαιώματα στην περιοχή της Αιγιαλείας. Οι τρεις πλειστηριασμοί έχουν οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2025, ωστόσο μέχρι τότε είναι πιθανό να προκύψει αναστολή, δεδομένου μάλιστα ότι η διαδικασία επισπεύδεται για μικρό ποσό σε σχέση με την αξία των ακινήτων.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2025 ακόμα ένα ακίνητο του δημοφιλούς τραγουδιστή βγήκε στο «σφυρί», με τιμή πρώτης προσφοράς 254.150 ευρώ, και άλλαξε οριστικά χέρια, με τιμή κατακύρωσης τα 350.003 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως ο πλειστηριασμός στρεφόταν και τότε σε βάρος του Μάκη Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του και αφορούσε το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου για μια κατοικία στη Νέα Κηφισιά.

