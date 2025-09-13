Χαμός στον Ιακωβίδη: Τον... σκέπασαν με τα πανέρια (vid)
Ο Πέτρος Ιακωβίδης έκανε χαμό στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται αφού το κοινό του έδειξε για ακόμη μια φορά πόσο πολύ λατρεύει την παρουσία του στην σκηνή.
Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής εμφανίζεται μαζί με την Ρία Ελληνίδου στην Αθήνα και κάθε τους εμφάνιση είναι και ένα sold out. Ένα βίντεο στο tiktok μάλιστα ήρθε να επιβεβαιώσει την μεγάλη επιτυχία που κάνει ο καλλιτέχνης κατά την εμφάνισή του στην πίστα.
Όταν ο ίδιος ερμήνευσε την επιτυχία του «Σήκωσε το τηλέφωνο» προκλήθηκε ένας μικρός πανζουρλισμός από κάτω με τους θαμώνες να ρίχνουν πολλά πανέρια με λουλούδια για να το «γλεντήσουν» με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να... κρυφτεί.
@number.one.enter #petrosiakovidis #night #club #athens #greece ♬ πρωτότυπος ήχος - number one entertainment
Μετά από ένα σημείο και ο ίδιος ξεκίνησε να ρίχνει το... βουνό που είχε δημιουργηθεί για να έχει καλύτερη επαφή με τον κόσμο.
