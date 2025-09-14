Ισπανία: Σε διαθεσιμότητα γιατρός για ψεύτικα ραντεβού και απάτη στο σύστημα υγείας

Γιατρός στο Μπαρακάλντο τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή προγραμμάτιζε ψευδή ραντεβού, δήλωνε ανύπαρκτα ταξίδια και είχε πρόσβαση σε ιατρικούς χώρους χωρίς άδεια. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή.

Σάλος προκλήθηκε στη Χώρα των Βάσκων, όπου γιατρός δημόσιου νοσοκομείου τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά την αποκάλυψη ότι προγραμμάτιζε «φανταστικά ραντεβού» ασθενών, δήλωνε κατ’ οίκον επισκέψεις στις οποίες δεν παρευρέθηκε ποτέ και εισερχόταν χωρίς άδεια σε αποθήκη του κέντρου υγείας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας των Βάσκων (TSJPV) επικύρωσε την αυστηρή πειθαρχική κύρωση που του είχε επιβληθεί από το Υπουργείο Υγείας, κρίνοντας ότι οι ενέργειες του ιατρού έγιναν με πλήρη γνώση και πρόθεση.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πολίτες του Μπαρακάλντο είχαν λάβει τηλεφωνικές ειδοποιήσεις για εξετάσεις και ραντεβού που στην πραγματικότητα δεν είχαν προγραμματίσει. Παράλληλα, ο γιατρός κατέγραφε στο σύστημα επισκέψεις και ταξίδια που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν, αλλοιώνοντας τα επίσημα ιατρικά αρχεία.

Το δικαστήριο χαρακτήρισε τις πράξεις «πολύ σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα» βάσει του άρθρου 72.3γ του νόμου 55/2003, καθώς ζημίωσαν τους ασθενείς, τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, τον προϋπολογισμό του κέντρου και την αξιοπιστία του συστήματος.

Η ποινή προβλέπει διαθεσιμότητα έξι μηνών από την εργασία και τεσσάρων μηνών από τις αποδοχές. Η απόφαση θεωρείται παραδειγματική, με στόχο να σταλεί σαφές μήνυμα για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και την προστασία των ασθενών.

