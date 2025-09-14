Καναδή τυφλώθηκε προσωρινά από κοκτέιλ στο Μπαλί και προειδοποιεί τους ταξιδιώτες

Η Άσλεϊ Κινγκ, 18 ετών τότε, έχασε προσωρινά την όρασή της μετά από κοκτέιλ με μεθανόλη στο Μπαλί. Η ίδια προειδοποιεί για τους κινδύνους των αμφιβόλου προέλευσης ποτών.

Η Άσλεϊ Κινγκ, 18 ετών τότε, ταξίδεψε στο Μπαλί το 2011 μαζί με φίλους της πριν ξεκινήσει το κολέγιο, αλλά μια βραδινή έξοδος θα άλλαζε τη ζωή της για πάντα.

Το ταξίδι της Καναδής στο Μπαλί θα της μείνει σίγουρα αξέχαστο, αλλά για λάθος λόγους. Αποκορύφωμα ήταν ένα κοκτέιλ που της προσφέρθηκε σε πλαστικό μπουκάλι, το οποίο περιείχε μεθανόλη - μια τοξική αλκοόλη που μερικές φορές προστίθεται παράνομα σε ποτά για αύξηση του κέρδους στη Νοτιοανατολική Ασία.

Την επόμενη μέρα, καθώς πετούσε προς τη Νέα Ζηλανδία, εμφανίστηκαν τα πρώτα σοβαρά συμπτώματα: εξάντληση, έλλειψη όρεξης και τρομακτικός αποπροσανατολισμός. Όταν ξύπνησε, δεν μπορούσε να δει το φως γύρω της. Αρχικά θεώρησε ότι ευθυνόταν ο φωτισμός, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα, οδηγώντας σε σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή και εσπευσμένη μεταφορά στα επείγοντα.

Οι γιατροί αρχικά υποψιάστηκαν χρήση ναρκωτικών, αλλά η εξέταση αποκάλυψε υψηλά επίπεδα μεθανόλης στο σώμα της. Η τοξική αλκοόλη προκαλεί οξύτητα στο αίμα και βλάβες σε όργανα, ενώ η αιθανόλη (η συνήθης αλκοόλη στα ποτά) μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία μεταβολισμού της μεθανόλης.

Η θεραπεία που ακολούθησαν οι γιατροί ήταν ασυνήθιστη. Η Κινγκ έπρεπε να καταναλώνει καθαρή αιθανόλη γρήγορα, ώστε να εμποδιστεί η επικίνδυνη μεταβολική διαδικασία της μεθανόλης.

«Το ένα ποτό μετά το άλλο»

Όπως εξηγεί η ίδια: «Έπρεπε να πίνω το ένα ποτό μετά το άλλο με τη βοήθεια των γιατρών. Όσο περισσότερο μεθούσα, τόσο καλύτερα μπορούσα να αναπνεύσω και να ξαναδώ το φως».

Η οικογένεια της Κινγκ ειδοποιήθηκε για την κρίσιμη κατάσταση και ταξίδεψε άμεσα στη Νέα Ζηλανδία, όπου η νεαρή γυναίκα υποβλήθηκε είχε πλήρη φροντίδα.

Σήμερα, η Άσλεϊ Κινγκ προειδοποιεί ταξιδιώτες για τους κινδύνους των αμφιβόλου προέλευσης ποτών, τονίζοντας πόσο γρήγορα μια βραδινή έξοδος μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη εμπειρία.

