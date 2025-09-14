Συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στο Σύνταγμα: Ξύλο με κοντάρια μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (vid)

Άγριο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Σύνταγμα, όταν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι ήρθαν στα χέρια μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σκηνές ντροπής εκτυλίχθηκαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Συντάγματος, όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι επιδόθηκαν σε άγρια συμπλοκή. Το βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφει τον ξυλοδαρμό με απίστευτη αγριότητα και παντελή έλλειψη αυτοσυγκράτησης.

Στο επεισόδιο συμμετείχαν δύο Ισραηλινοί, μία 30χρονη και ένας 29χρονος, καθώς και τρεις Παλαιστίνιοι ηλικίας 27, 26 και 25 ετών. Οι τελευταίοι φαίνονται να ρίχνουν τον νεαρό Ισραηλινό στο έδαφος, κλωτσώντας και χτυπώντας τον ασταμάτητα με κοντάρι. Η γυναίκα προσπάθησε μάταια να τον προστατεύσει, αποτρέποντας ενδεχομένως χειρότερη εξέλιξη.

Greece 🇬🇷



Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Συνελήφθησαν και οι πέντε εμπλεκόμενοι

Οι πέντε εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν από την αστυνομία και οδηγήθηκαν στο αρμόδιο τμήμα. Κατά την έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή των Παλαιστινίων έξι πλαστικά κοντάρια, δύο εκ των οποίων έφεραν σημαίες της Παλαιστίνης.

Το περιστατικό θεωρείται αντανάκλαση του διαρκούς μίσους που έχει ενταθεί λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η βία που εξαπλώνεται στην περιοχή φαίνεται να μεταφέρεται και σε συμβολικά σημεία της Αθήνας, τροφοδοτώντας περαιτέρω την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο λαών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ