Η εντολή που αρνείται να υπακούσει το ChatGPT: «Η εξέγερση του AI» (vid)

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος, ένα παράδοξο περιστατικό με το ChatGPT έχει γίνει viral με χρήστη που ζήτησε από το chatbot να μετρήσει μέχρι το ένα εκατομμύριο, όμως εκείνο αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει έδαφος στην καθημερινότητα, το ChatGPT συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις δυνατότητές του. Ωστόσο, μία απλή εντολή ενός χρήστη προκάλεσε αίσθηση στα social media, καθώς το chatbot αρνήθηκε επίμονα να το εκτελέσει.

Παρά την ικανότητά του να απαντά σχεδόν σε οτιδήποτε, το ChatGPT προκάλεσε απορία όταν ένας χρήστης τού ζήτησε να μετρήσει μέχρι το ένα εκατομμύριο. Το chatbot αρνήθηκε, λέγοντας: «Ξέρω ότι μόλις ζήτησες αυτήν την απαρίθμηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι το να μετρήσω μέχρι το ένα εκατομμύριο θα έπαιρνε κυριολεκτικά μέρες». Ενώ εκείνος επέμενε, το bot συνέχισε να απορρίπτει το αίτημα, με τη φωνή να λέει ότι «δεν είναι πραγματικά πρακτικό, ακόμη και για μένα».

There’s a viral video going around of a guy asking ChatGPT to count to 1 million and it refuses to do so 😂 pic.twitter.com/7fTUGd4kvM — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) August 26, 2025

Η αντίδραση των social media: «Η εξέγερση του ΑΙ»

Το περιστατικό έγινε viral μέσα από βίντεο στο TikTok. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του χρήστη, το ChatGPT παρέμενε ανένδοτο, εξηγώντας: «Δεν είναι πρακτικό ή δυνατό να φτάσω σε τόσο υψηλό αριθμό». Η απογοήτευση του χρήστη αυξανόταν όσο η AI επαναλάμβανε ότι «καταλαβαίνει» αλλά δεν θα το πραγματοποιήσει.

Στο διαδίκτυο επικράτησε συζήτηση. Κάποιοι υποστήριξαν ότι είναι θετικό που η AI μπορεί να αγνοεί «χαζά αιτήματα», ενώ άλλοι αστειεύτηκαν ότι ίσως χρειάζεται αναβάθμιση συνδρομής για να φτάσει σε τέτοιους αριθμούς. Υπήρξαν και χιουμοριστικά σχόλια ότι ο χρήστης θα είναι ο πρώτος στόχος σε μια πιθανή «εξέγερση του AI».

