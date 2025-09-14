Η τεχνητή νοημοσύνη έφτιαξε την κόλαση: Το βίντεο που σοκάρει το TikTok και ξυπνά αρχέγονους φόβους

Η κόλαση που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη είναι γεμάτη παραμορφωμένα πρόσωπα, βουβές κραυγές και σώματα που στροβιλίζονται σε μια μαύρη δίνη. Και όμως, κάτι σε αυτήν μας είναι οικείο.

Πολλά πράγματα μπορούν να θεωρηθούν «κόλαση» στην καθημερινότητα. Από ένα ατελείωτο meeting με μονότονες φωνές, τρίωρη κίνηση σε κλειστή λωρίδα ή ένα πολιτικά φορτισμένο οικογενειακό δείπνο. Όλα, όμως, έχουν έναν κοινό παρονομαστή... τους ανθρώπους.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, αν σε αυτές τις εικόνες προσθέσεις θρησκευτικές αναφορές και ζητήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή; Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο γεμάτο παραμορφωμένα πρόσωπα, διογκωμένα μάτια και θολές γυμνές φιγούρες που προσπαθούν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από έναν λάκκο κόλασης.

Η κόλαση της τεχνητής νοημοσύνης: Το viral βίντεο του TikTok

Ο χρήστης @realscarytok δημοσίευσε το AI-βίντεο του στο TikTok, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Κάποιοι το βρήκαν σοκαριστικό, άλλοι βέβαια το πήραν πιο ελαφρά, ενώ δεν έλειψαν και θρησκευτικά σχόλια. Παρά την αμφιλεγόμενη αισθητική, το βίντεο τράβηξε την προσοχή και έγινε θέμα συζήτησης, αποδεικνύοντας ότι κάτι σε αυτό αγγίζει μια ανθρώπινη ανησυχία.

Για όσους δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Είτε έχει να κάνει με εικόνες και βίντεο, είτε με κείμενα, η ΑΙ αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα βασισμένο σε προβλέψεις της.

Δεν ξέρουμε ποιο prompt (εντολή) χρησιμοποίησε ο δημιουργός του βίντεο. Πάντως, το κλιπ των 18 δευτερολέπτων δείχνει χέρια με φλέβες, δέρματα να αποκολλούνται, σώματα να «ρουφιούνται» σε ένα τούνελ κι έναν άνδρα με πρόσωπο που συνεχώς αλλάζει.

Οι αντιδράσεις στο βίντεο: «Η αληθινή κόλαση είναι πολύ χειρότερη»

Στα σχόλια, ένας χρήστης αστειεύτηκε γράφοντας «Crowded as hell» («συνωστισμός σαν την κόλαση»). Άλλος προειδοποίησε: «Πιστέψτε με, η αληθινή κόλαση είναι χειρότερη». Κάποιος τρίτος έγραψε σκυθρωπά: «Η κόλαση είναι αυτό που ζούμε τώρα», ο καθένας με τη δική του οπτική.

Το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι η μοναδική ΑΙ-εκδοχή της κόλασης. Στο TikTok κυκλοφορούν εικόνες με δαίμονες με κέρατα, φλεγόμενα τοπία, ποτάμια αίματος και κρανία σε βασανισμούς.

Αλλά η απεικόνιση της κόλασης δεν είναι καινούρια. Από τη μεσαιωνική τέχνη μέχρι σήμερα, άνθρωποι ζωγράφισαν οράματα με γυμνά σώματα, σκελετούς, βασανιστήρια, φτερωτούς διαβόλους και φλογερές αποχρώσεις. Αν κάτι παραμένει σταθερό σε κάθε εκδοχή; Η κόλαση είναι πάντα ασφυκτικά γεμάτη από ανθρώπους.

