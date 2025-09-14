Υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα: Ήθελαν να πουλήσουν το Ευαγγέλιο που ορκίζονταν οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821 (vid)

Σοβαρές αποκαλύψεις γύρω από κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας που φέρεται να δρούσε εντός της Μονής Μέγα Σπηλαίου Καλαβρύτων. Στο στόχαστρο βρίσκεται και ιστορικό Ευαγγέλιο, συνδεδεμένο με την Επανάσταση του 1821, που επιχειρούσαν να πουλήσουν.

Μεταξύ των κειμηλίων που σχεδίαζαν να διακινήσουν ο ηγούμενος, ένας μοναχός και άλλα τέσσερα άτομα στη Μονή Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, βρισκόταν και το Ευαγγέλιο στο οποίο ορκίζονταν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821, του οποίου η τιμή πώλησης είχε οριστεί στα 200.000 ευρώ.

Πέρα από το ιστορικό κειμήλιο, οι αρχές έχουν εντοπίσει 17 εικόνες και αρχαία νομίσματα, που υπολογίζεται ότι προορίζονταν επίσης για πώληση. Οι κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι, ενώ η υπόθεση φέρνει στο φως σοβαρά ερωτήματα για το εσωτερικό της Μονής.

Η αναφορά στο άγαλμα των 10 εκατομμυρίων

Παράλληλα, ο ηγούμενος ισχυρίζεται ότι υπάρχει ακόμη άγαλμα ανεκτίμητης αξίας, περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βρίσκεται θαμμένο σε χωράφι, με τις αρχές να αναζητούν περισσότερες αποδείξεις.

Ο συνήγορος υπεράσπισης τονίζει ότι οι εντολείς του δεν είχαν καμία ανάμειξη σε πώληση αντικειμένων, υποστηρίζοντας ότι τα κειμήλια προέρχονταν από οικογενειακές δωρεές ή είχαν συναισθηματική αξία. Η μη δήλωσή τους στην Εφορία Αρχαιοτήτων αποδόθηκε σε αμέλεια.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο ηγούμενος, ένας μοναχός, ένα ζευγάρι ενεχυροδανειστών, ένας μεσάζων και ένας άνδρας που φέρεται να εμπορευόταν αρχαία νομίσματα. Όλοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αρχαιοκαπηλία.

