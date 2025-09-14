Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ αστειευόταν με μηνύματα στο Discord: «Ο σωσίας μου θα με βάλει σε μπελάδες» (vid)

Χωρίς ίχνος μεταμέλειας, ο φερόμενος δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ χλεύασε την υπόθεση λίγες μόλις ώρες μετά το έγκλημα, ανταλλάσσοντας «αστεία» μηνύματα σε ιδιωτικό chat στο Discord.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο δράστης της δολοφονίας του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, φαίνεται πως αντιμετώπισε το έγκλημα με προκλητική ελαφρότητα, σύμφωνα με αποκαλύψεις που δημοσίευσαν οι New York Times και η Daily Mail.

Λίγες μόλις ώρες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Utah Valley University, ο Ρόμπινσον αντάλλασσε ειρωνικά σχόλια και βίντεο με γνωστούς του σε ιδιωτική συνομιλία στο Discord. Στα μηνύματα που ήρθαν στο φως, δεν εμφανίζει καμία τύψη, αντιθέτως, σαρκάζει την έρευνα του FBI και διακωμωδεί το γεγονός πως ήταν ο βασικός καταζητούμενος της υπόθεσης.

Τα «αστεία» μηνύματα του Ρόμπινσον με τους φίλους του: «Ο σωσίας μου θα με βάλει σε μπελάδες»

«Ο σωσίας μου προσπαθεί να με βάλει σε μπελάδες», έγραψε, αναφερόμενος σε εικόνες που δημοσίευσε το FBI με τον ύποπτο να φορά καπέλο και γυαλιά ηλίου. Σε άλλο σημείο, όταν φίλος του ανέφερε πως τον «κάρφωσε» για την αμοιβή των 100.000 δολαρίων που είχε ανακοινώσει η αστυνομία, ο Ρόμπινσον αστειεύτηκε: «Μόνο αν πάρω ένα μερίδιο».

Τα στιγμιότυπα συνομιλιών που διέρρευσαν από πρώην συμμαθητή του καταγράφουν έναν άνδρα που απολαμβάνει τη δημοσιότητα και τον χαμό γύρω από το όνομά του, ακόμα και όταν η είδηση της δολοφονίας κυριαρχούσε σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδιδε επίσημες δηλώσεις στη μνήμη του Κερκ.

Σε μια ακόμα ανάρτηση, ο Ρόμπινσον έγραψε: «Είμαι στην πραγματικότητα ο Τσάρλι Κερκ. Ήθελα να αποχωρήσω από την πολιτική, γι' αυτό σκηνοθέτησα τον θάνατό μου. Τώρα μπορώ να ζήσω τη ζωή των ονείρων μου στο Κάνσας».

