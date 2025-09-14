Το τέλος του κόσμου το 2026: Η πρόβλεψη επιστήμονα που είναι πιο κοντά από ποτέ (vid)

Ίσως από τις πιο παράξενες «προφητείες» για το τέλος της ανθρωπότητας δεν μιλά για πυρηνικά, ρομπότ ή ζόμπι, αλλά για τον υπερπληθυσμό, ένα απ' τα πιο σοβαρά θέματα που μαστίζουν την κοινωνία στις μέρες μας.

Γεννημένος στη Βιέννη το 1911, ο Αυστρο-Αμερικανός φυσικός Χάιντς φον Φέρστερ ασχολήθηκε με την κυβερνητική και ίδρυσε το Biological Computer Laboratory το 1958. Το 1960, όμως, έκανε μια δυσοίωνη πρόβλεψη, η οποία ανέφερε ότι η ανθρωπότητα, αν δεν «αυτοκαταστραφεί» πρώτα, θα πεθάνει από ευημερία.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, μέχρι το 2026 ο υπερπληθυσμός θα «συμπιέσει» τόσο πολύ την ανθρωπότητα, σε σημείο αφανισμού.

8 δισεκατομμύρια στόματα: Θα έρθει το «breed-pocalypse»;

Το 1960, όταν έκανε την πρόβλεψη, ο πληθυσμός της Γης ήταν περίπου 3 δισεκατομμύρια. Σήμερα (2025) έχει φτάσει τα 8 δισεκατομμύρια, ενώ οι προβλέψεις του ΟΗΕ μιλούν για σχεδόν 10 δισ. το 2050 και πάνω από 11 δισ. το 2100.

Περισσότεροι άνθρωποι σημαίνουν περισσότερη ανάγκη για τροφή. Ήδη το 46% της κατοικήσιμης γης χρησιμοποιείται για γεωργία. Χωρίς τα αζωτούχα λιπάσματα, η μισή ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να τραφεί.

Ο φον Φέρστερ πίστευε ότι η λύση είναι ο έλεγχος των γεννήσεων. Όχι μέσω βίαιων μέτρων, αλλά με κοινωνικές παρεμβάσεις και επιλογές των ίδιων των ανθρώπων. Πρότεινε ακόμη και φορολογία σε οικογένειες με πάνω από δύο παιδιά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα ελληνικά δεδομένα βέβαια.

Για τον ίδιο, η ανθρωπότητα δεν εξαρτάται πια από «φυσικές δυνάμεις» αλλά από κοινωνικές επιλογές. Επομένως, μπορούμε να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι το μέλλον μας.

Αν και η πρόβλεψή του για το 2026 μοιάζει υπερβολική, ο πυρήνας της παραμένει επίκαιρος, αφού ο πληθυσμός, οι πόροι και η βιωσιμότητα του πλανήτη συνδέονται άρρηκτα. Ίσως δεν μας «συνθλίψει» ο αριθμός μας, αλλά σίγουρα μας δυσκολέψει.

