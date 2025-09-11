Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βίντεο ντοκουμέντο από τον σκοπευτή στην ταράτσα να σημαδεύει το θύμα του

Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει σε ταράτσα τον εκτελεστή που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, την ώρα που η αστυνομία συνεχίζει να τον αναζητά.

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία του συντηρητικού ακριβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ. Σε πλάνα από την περιοχή φαίνεται ένα άτομο στην οροφή του κτιρίου Losee Center του Πανεπιστημίου Utah Valley, κάτι που θα το τοποθετούσε σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από τη θέση ομιλίας του Κερκ και εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας ενός σκοπευτικού τυφεκίου.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από την OSINTtechnical, δείχνει ένα άτομο ξαπλωμένο στην οροφή, ενώ άλλα πλάνα αμέσως μετά τους πυροβολισμούς φαίνεται να δείχνουν μια φιγούρα στην οροφή του Losee Center να τρέχει μακριά μετά τον πυροβολισμό.

Το BBC Verify εξέτασε το υλικό στο πρώτο βίντεο, αλλά ανέφερε ότι η ποιότητα της εικόνας ήταν πολύ κακή για να διακρίνει κανείς καθαρά ποια ήταν η φιγούρα στην οροφή και δεν μπορεί να επαληθεύσει πότε γυρίστηκε. Η OSINTtechnical ισχυρίζεται ότι το υλικό τραβήχτηκε «λίγες στιγμές πριν από τον πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ».

Ερευνητές του FBI και του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα δήλωσαν ότι ο δράστης ήταν «ντυμένος με σκούρα ρούχα» και πιστεύουν ότι ο πυροβολισμός προήλθε από μια ταράτσα. «Πιστεύουμε ότι ο δράστης πυροβόλησε από την οροφή ενός κτιρίου προς τον χώρο της δημόσιας εκδήλωσης στην φοιτητική αυλή», αναφέρουν.

Newly posted footage shows what appears to be an individual on the roof of the Losee Center at UVU in the moments before Charlie Kirk was shot. pic.twitter.com/6LaIyepVf3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 10, 2025

