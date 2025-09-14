Η τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον: Ο Κρανιδιώτης πήρε την θέση του Παπανδρέου εκτάκτως

Μια αεροπορική τραγωδία το 1999 συγκλόνισε το πανελλήνιο, όταν το πρωθυπουργικό Φάλκον συνετρίβη στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης.

Μια αεροπορική τραγωδία συγκλόνισε την Ελλάδα, αλλά και τη Ρουμανία, στις 14/9/1999, καθώς το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τύπου Φάλκον, που μετέφερε τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιάννο Κρανιδιώτη και άλλα 12 άτομα στη Ρουμανία, έπεσε σε μεγάλο κενό αέρος, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός και ο γιος του, να χάσουν τη ζωή τους.

Το Φάλκον έπεσε σε μεγάλο κενό αέρος, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο ύψος. Όσο «έπεφτε», όσοι δεν ήταν δεμένοι στις θέσεις τους, χτυπούσαν στα τοιχώματα του αεροπλάνου και στα καθίσματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η απόφαση του Αρείου Πάγου «κλυδωνίζονταν ως εάν να βρίσκονταν εντός αναδευτήρα, προσέκρουσαν στην οροφή, στα τοιχώματα, στο δάπεδο και στην επίπλωση του αεροσκάφους».

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο 23χρονος γιος του Νικόλας, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Δημήτρης Πανταζόπουλος και Νίνα Ασημακοπούλου, ο εικονολήπτης της ΕΡΤ Παναγιώτης Πούλος, ο αστυνομικός της προσωπικής ασφάλειας του υπουργού Νίκος Ασημακόπουλος και ο μηχανικός του αεροσκάφους Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Το Φάλκον είχε προορισμό το Βουκουρέστι, ώστε ο υπουργός να συμμετάσχει στη Διαβαλκανική Διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών, ωστόσο λίγο πριν φτάσει στη ρουμανική πρωτεύουσα το αεροσκάφος έκανε μια απότομη βουτιά από τα 15.000 πόδια στα 3.000 πόδια.

Ο δημοσιογράφος Αλφόνσος Βιτάλης που επέβαινε στο αεροσκάφος και αποκόμισε ελαφρά τραύματα, καθώς φορούσε τη ζώνη του, περιέγραφε στην εφημερίδα “Τα Νέα”: «Συνέβη αφού είχαμε ολοκληρώσει το γεύμα που μάς είχε σερβιριστεί. Ο υπουργός βρισκόταν όρθιος και είχε έρθει προς το πίσω μέρος του αεροπλάνου, εκεί όπου βρισκόμασταν με άλλους συναδέλφους για να μας ενημερώσει. Όρθια ήταν και άλλα άτομα και συζητούσαν. Ξαφνικά νιώσαμε να πέφτουμε. Αντικείμενα και άνθρωποι που ήταν όρθιοι άρχισαν να χτυπιούνται στα τοιχώματα που αεροσκάφους».

Οι έξι από τους επτά έχασαν τη ζωή τους ακαριαία από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο εικονολήπτης της ΕΡΤ Παναγιώτης Πούλος τραυματίστηκε βαρύτατα σε κεφάλι και θώρακα και υπέκυψε λίγες μέρες αργότερα, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του υπουργείου Εξωτερικών. Αρχικά έπεσε σε κώμα, αλλά κατάφερε και επέζησε. Πιο ελαφρά, εκτός από τον Αλφόνσο Βιτάλη, τραυματίστηκε η αεροσυνοδός Άννα Βελησσαρίου.

Η επίσημη έκθεση των ρουμανικών αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Αύγουστο του 2000 έκανε λόγο για τεχνική βλάβη και λάθος χειρισμούς. Στο 16σέλιδο πόρισμα των Ρουμάνων ειδικών αναφέρονται ως κύριες αιτίες της τραγωδίας:

οι λάθος χειρισμοί του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη σε σχέση με τον αυτόματο πιλότο,

οι λανθασμένες οδηγίες που είχαν οι πιλότοι για την αντιμετώπιση περιστατικών σε μεγάλες ταχύτητες

το γεγονός ότι οι επιβάτες δεν φορούσαν ζώνες, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε πορεία καθόδου για προσγείωση.

Το πόρισμα περιλάμβανε και συστάσεις προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Ολυμπιακή για την ευθύνη συντήρησης του Φάλκον!

Τον Δεκέμβριο του 2000 οι δυο πιλότοι Ιωάννης Ανδρουλάκης και Γρηγόρης Σινέκογλου αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την καταβολή εγγύησης, ενώ τον Ιούλιο του 2002 το Τριμελές Πλημμελιοδικείο της Αθήνας καταδίκασε τον κυβερνήτη ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών. Παράλληλα, αθώωσε τον συγκυβερνήτη και τους τεχνικούς της Ολυμπιακής.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών δύο χρόνια αργότερα βρήκε ένοχο τον (πιλότο) Ιωάννη Ανδρουλάκη για επτά ανθρωποκτονίες από αμέλεια και πρόσκληση δύο σωματικών βλαβών και μείωσε την ποινή κατά 25 μήνες. Επέβαλε δε στον κυβερνήτη φυλάκιση 35 μηνών με τριετή αναστολή. Σύμφωνα με το σκεπτικό την απόφασης ο κατηγορούμενος πιλότος δεν έδωσε εγκαίρως την εντολή να ανάψει η ένδειξη “προσδεθείτε” ώστε να μην κινδυνεύσουν οι επιβάτες.

Όπως αναφέρει η Μηχανή του Χρόνου, λίγους μήνες πριν από το τραγικό δυστύχημα το ίδιο αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Καζακστάν μετά από σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Τόκιο.

Τη 14η Σεπτεμβρίου ο Γιάννος Κρανιδιώτης επιβιβάστηκε την τελευταία στιγμή στο μοιραίο αεροσκάφος, παίρνοντας τη θέση του τότε υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στη Συνδιάσκεψη. Ο γιος του Νικόλας δεν ήθελε να τον συνοδεύσει, αλλά ο πατέρας του τον έπεισε να τον ακολουθήσει. Λίγο πριν από την απογείωση, ο Γιάννος Κρανιδιώτης μιλούσε στο κινητό και έλεγε στον συνομιλητή του, σύμφωνα με «Τα Νέα»: «Μετά το Βουκουρέστι σκέφτομαι να μείνω λίγο στην Αθήνα, με έχουν κουράσει όλα αυτά τα αεροπλάνα βρε παιδί μου…».

