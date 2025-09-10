Πυροβόλησαν στον λαιμό συντηρητικό ακτιβιστή και σύμμαχο του Τραμπ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα (vid)

Ο συντηρητικός ακτιβιστής και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, δέχθηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Η αστυνομία του πανεπιστημίου της Γιούτα επιβεβαίωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ακτιβιστής, δέχθηκε πυροβολισμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση.

Ο επικεφαλής της φοιτητικής ομάδας Turning Point USA και υποστηρικτής του ΝτόναλντΤραμπ φέρεται να είπε τις λέξεις «βία συμμοριών» λίγο πριν δεχθεί την επίθεση. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από τις αρχές.

Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο: Το μήνυμα Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έχει πυροβοληθεί. Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο Θεός να τον ευλογεί».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε τη στήριξή του μέσω X, αναφέροντας: «Ας προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα». Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η υπηρεσία παρακολουθεί στενά την υπόθεση και ότι πράκτορες έχουν σπεύσει στον τόπο του συμβάντος για να συνδράμουν στην έρευνα.

Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Τζέιμς Κερκ, γεννημένος το 1993 στο Ιλινόις, είναι συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής. Το 2012 ίδρυσε τον οργανισμό Turning Point USA, που στοχεύει στην προώθηση συντηρητικών ιδεών στους νέους. Υπό την ηγεσία του, ο οργανισμός εξελίχθηκε σε σημαντικό φορέα του αμερικανικού δεξιού κινήματος, με παραρτήματα όπως το Turning Point Action και το Turning Point Faith.

Ο Κερκ έχει επίσης παρουσιάσει το The Charlie Kirk Show και έχει συγγράψει βιβλία όπως The MAGA Doctrine και Right-Wing Revolution. Η δημόσια παρουσία του χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική δραστηριότητα υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

