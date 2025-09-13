Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τι ισχύει με τη θανατική ποινή στη Γιούτα, την ώρα που ο Τραμπ ζητά την εκτέλεση του δράστη

Η Γιούτα από την οποία κατάγεται ο 22χρονος που φέρεται να σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, είναι μία από τις 27 πολιτείες που εξακολουθούν να έχουν θανατική ποινή.

Την Παρασκευή (12/9), το FBI ανακοίνωσε ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν υπό κράτηση ένα άτομο που πιστεύουν ότι είναι ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σε συνέντευξη Τύπου, οι αρχές ενημέρωσαν ότι συνελήφθη ένας 22χρονος, ονόματι Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα, αποκαλύπτοντας ότι μέλος της οικογένειάς του επικοινώνησε με έναν φίλο, ο οποίος με τη σειρά του έδωσε πληροφορίες στις αρχές σχετικά με την εμπλοκή του.

Ο Τραμπ επιθυμεί την εκτέλεσή του

Πριν από τη συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη στο Fox News ότι ο ύποπτος βρισκόταν υπό κράτηση, δηλώνοντας ότι «όλοι έκαναν καλή δουλειά» για να βρεθεί ο υπεύθυνος για τον θάνατο του Κερκ. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι ο ύποπτος θα καταδικαστεί σε θάνατο. «Ελπίζω να κριθεί ένοχος, μπορώ να το φανταστώ, και ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο για αυτό που έκανε», είπε.

Η θανατική ποινή είναι νόμιμη στη Γιούτα και πριν ακόμη ο ύποπτος τεθεί υπό κράτηση, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου: «Θέλω να το κάνω απολύτως σαφές σε όποιον το έκανε αυτό· θα σας βρούμε, θα σας δικάσουμε και θα σας οδηγήσουμε προ των ευθυνών σας στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Και θέλω απλώς να υπενθυμίσω ότι εδώ στη Γιούτα έχουμε ακόμη θανατική ποινή».

Τι ισχύει για τη θανατική ποινή στη Γιούτα

Η Γιούτα είναι μία από τις 27 πολιτείες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, είτε μέσω θανατηφόρας ένεσης είτε μέσω εκτελεστικού αποσπάσματος. Ωστόσο, οι τέσσερις υποψήφιοι θανατοποινίτες της Γιούτα έχουν περάσει δεκαετίες εκεί. Στην πραγματικότητα, μόλις οκτώ εκτελέσεις έχουν πραγματοποιηθεί από το 1976, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επανέφερε τη θανατική ποινή.

Στην περίπτωση του Ρόμπινσον, φαίνεται ότι τα έγγραφα της σύλληψης δείχνουν πως οι αρχές σκοπεύουν να επιδιώξουν θανατική ποινή, αν κριθεί ένοχος. Για να αποδειχθεί ένα κακούργημα που επισύρει τη θανατική ποινή στη Γιούτα, ο νόμος περί «επιβαρυμένης ανθρωποκτονίας» απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένοι παράγοντες. Για παράδειγμα, αν ο κατηγορούμενος δημιούργησε «μεγάλο κίνδυνο θανάτου» και για άλλα άτομα εκτός από το θύμα.

Σύμφωνα με το MSNBC, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ένας αστυνομικός ισχυρίζεται πως ο Ρόμπινσον πυροβόλησε τον Κερκ «σε συνθήκες που έθεσαν πολλούς γύρω του σε σοβαρό κίνδυνο θανάτου», καθώς το θύμα μιλούσε εκείνη τη στιγμή σε μεγάλο πλήθος.

Πώς θα εκτελεστεί ο Ρόμπινσον

Αν ο Ρόμπινσον κριθεί ένοχος και καταδικαστεί σε θάνατο, η Γιούτα θα το επιλέξει, είτε τη θανατηφόρα ένεση είτε το εκτελεστικό απόσπασμα. Πρόσφατα, ο κρατούμενος Ραλφ Μένζις είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί με την δεύτερη διαδικασία στις 5 Σεπτεμβρίου . Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα ανέστειλε την εκτέλεση λόγω του ότι η άνοια του Μένζις ήταν τόσο σοβαρή που δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει γιατί είχε καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Μένζις είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της 26χρονης Μορίν Χανσάκερ το 1986, μιας παντρεμένης μητέρας τριών παιδιών. Η άτυχη γυναίκα είχε απαχθεί και είχε πέσει θύμα κλοπής προτού βρεθεί δεμένη σε ένα δέντρο.

