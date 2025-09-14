Γιατί ο αριθμός 7 θεωρείται ο πιο τυχερός παγκοσμίως;

Η «τύχη» είναι έννοια ασαφής και δύσκολο να οριστεί. Κι όμως, σε πολλές κουλτούρες και θρησκείες ο αριθμός επτά θεωρείται «τυχερός», συνδέοντας μυστικισμό, μυθολογία, επιστήμη και την ανθρώπινη ψυχολογία.

Η τύχη είναι παράξενη υπόθεση. Από τη φύση της, είναι τυχαία και ανεξέλεγκτη, όμως πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να κατευθυνθεί ή να προκληθεί. Άλλοτε παίρνει τη μορφή αντικειμένου, όπως ένα φυλαχτό, κι άλλοτε συγκεκριμένης πράξης, όπως το να περάσεις κάτω από μια σκάλα.

Αν το δεις λογικά, η πίστη στην τύχη μοιάζει με κατάλοιπο μιας εποχής όπου οι άνθρωποι ζητούσαν από τους θεούς της βροχής να φέρουν σοδειά. Οι προσπάθειες να «ρυθμίσουμε» την τύχη μοιάζουν με τελετουργικά ή λαϊκή μαγεία.

Κι όμως, σε όλο τον κόσμο ο αριθμός επτά επανέρχεται συνεχώς ως «τυχερός».

Ο μυστικισμός του αριθμού επτά

Στην Κίνα, ο αριθμός επτά συμβολίζει την αρμονία μεταξύ των στοιχείων. Στην ινδική αστρολογία, σχετίζεται με τον μυστικισμό και τα πνευματικά ζητήματα. Και στη Βίβλο, το επτά εμφανίζεται ξανά και ξανά.

Ο μύθος των Πλειάδων στην ελληνική μυθολογία μιλά για τις επτά κόρες του Άτλαντα, τις οποίες ο Δίας μετέτρεψε σε άστρα. Παρόμοιες εκδοχές συναντάμε σε ιθαγενείς φυλές της Αμερικής, στην Ασία και στην Αφρική, κάτι που δείχνει ότι ο μύθος είναι πανάρχαιος, πιθανότατα 100.000 ετών.

Ο αριθμός επτά στις θρησκείες και τους πολιτισμούς

Η Βίβλος περιγράφει τον Θεό να δημιουργεί τον κόσμο σε επτά ημέρες, τον Ιησού να πραγματοποιεί επτά θαύματα το Σάββατο και τις επτά εκκλησίες στην Αποκάλυψη.

Στο Ισλάμ, οι προσκυνητές περπατούν επτά φορές γύρω από την Κάαμπα. Στον Ινδουισμό, υπάρχουν επτά βήματα προς τον διαφωτισμό. Στη φύση, το φως διασπάται σε επτά ορατά χρώματα και η μουσική κλίμακα έχει επτά διαφορετικούς φθόγγους.

Το μυαλό και τα μαθηματικά

Πέρα από τον πολιτισμό, το επτά ίσως είναι τυχερό για λόγους καθαρά γνωστικούς και μαθηματικούς. Ο καθηγητής Keith Devlin από το Stanford εξήγησε πως οι άνθρωποι «σκοντάφτουν» σε ένα εγγενές όριο καταμέτρησης στο επτά.

Η ψυχολογία δείχνει ότι ο ανθρώπινος νους μπορεί να συγκρατήσει «επτά ± δύο» στοιχεία στη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Επίσης, από την αρχαιότητα, οι Βαβυλώνιοι διέκριναν επτά ουράνια σώματα (Ήλιο, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη, Δία, Κρόνο) και πάνω τους βασίστηκε η εβδομάδα μας.

Ίσως η πραγματική «τύχη» του επτά να είναι ότι διατηρεί τη σημασία του για χιλιάδες χρόνια. Από τους μύθους και τις θρησκείες μέχρι τις επιστήμες, ο αριθμός αυτός φαίνεται πως είναι κλειδωμένος βαθιά στην ανθρώπινη σκέψη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ