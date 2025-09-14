Η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί πραγματικά να επιβιώσει ένας άνθρωπος (vid)

Το ένστικτο μάς λέει πως η ακραία ζέστη είναι πιο θανατηφόρα από το κρύο, όμως οι έρευνες έχουν δείξει πως το ψύχος ευθύνεται για πολύ περισσότερους θανάτους, ακόμη και σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Η ακραία ζέστη μας μοιάζει πιο θανατηφόρα από το κρύο. Όταν έξω επικρατούν συνθήκες ψύχους, μπορείς να ανάψεις φωτιά, να φορέσεις στρώσεις ρούχων και να ζεσταθείς πίνοντας ζεστή σοκολάτα.

Με τη ζέστη, όμως, η φωτιά είναι αντιπαραγωγική, τα ρούχα έχουν όριο, ενώ η υπερβολική κατανάλωση κρύων ποτών μπορεί να προκαλέσει brain freeze. Κι αν το κλιματιστικό δεν αρκεί, δεν έχεις πολλές επιλογές, εκτός αν αρχίσεις να «γδέρνεις» το δέρμα σου σαν τον Robbie Williams στο τρομακτικό βίντεο του Rock DJ.

Οι επιστήμονες έπεσαν έξω: Το κρύο είναι πιο επικίνδυνο

Ακόμα και οι επιστήμονες θεωρούσαν τη ζέστη πιο επικίνδυνη, με τις περισσότερες μελέτες για θανάτους λόγω καιρού να επικεντρώνονται σε καύσωνες, σύμφωνα με το The Lancet.

Όμως η αλήθεια διαφέρει αρκετά. Ο θάνατος από το ακραίο κρύο είναι 20 φορές συχνότερος από εκείνον που προκαλείται από τη ζέστη. Το στοιχείο αυτό βασίζεται σε μελέτη του 2015, απ' το The Lancet, που εξέτασε 74 εκατομμύρια θανάτους σε 13 χώρες.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν πέφτει η θερμοκρασία του σώματος

Η θερμοκρασία του σώματος πρέπει να παραμένει κοντά στους 37°C. Όταν πέσει στους 35°C, εμφανίζεται υποθερμία, επηρεάζοντας εγκέφαλο και καρδιά. Στους 33°C μπορεί να προκληθεί αμνησία, ενώ στους 28°C χάνεται η συνείδηση. Στους 21°C η υποθερμία γίνεται «βαθιά» και θανατηφόρα.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία σώματος που έχει επιβιώσει άνθρωπος είναι 13,2°C και το ρεκόρ κατέχει η Anna Bågenholm, που το 1999 έπεσε σε παγωμένο ρυάκι κάνοντας σκι.

Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο στο χιόνι

Οποιοσδήποτε υγιής άνθρωπος, χωρίς σωστό ντύσιμο, μπορεί να εμφανίσει υποθερμία σε 10 λεπτά στους -34°C. Όμως δεν χρειάζεται ακραίο ψύχος για να κινδυνεύσεις.

Αν είσαι βρεγμένος ή ιδρωμένος, μπορείς να πάθεις υποθερμία ακόμη και στους -1°C έως και -10°C. Το σώμα χάνει θερμότητα 25 φορές πιο γρήγορα στο νερό απ’ ό,τι στον αέρα.

Στον Καναδά, το 90% των θανάτων από κρύο μεταξύ 1985 και 2012 καταγράφηκε σε ήπια χαμηλές θερμοκρασίες.

